На 20 и 21 ноември в Sofia Event Center компанията ще представи новия си премиум жилищен комплекс в Пловдив и своята визия за качествена жилищна среда с дългосрочна стойност.

Galaxy Investment Group ще представи новия си жилищен проект Iconica на Residential Expo FESTIVE 2026, което ще се проведе на 20 и 21 ноември в Sofia Event Center, Paradise Center. На щанд B29 посетителите ще имат възможност да се запознаят с концепцията на премиум комплекса в Пловдив и да се срещнат с екипа, който стои зад неговата реализация.

Участието в изложението ще даде възможност на Galaxy Investment Group да представи своя цялостен модел на работа – от избора на локация и инвестиционното планиране през строителството и продажбите до последващото управление и поддръжка на завършените сгради.

Iconica се изгражда в пловдивския квартал „Отдих и култура“ и включва две високи сгради, свързани с по-ниско тяло, две подземни нива с паркоместа и гаражи и собствен парк с площ от 5845 кв. м. Съвременната архитектура, панорамните прозорци, озеленените пространства на различни нива и внимателно проектираните общи части оформят среда, в която комфортът, функционалността и близостта до природата се допълват.

Концепцията надгражда дългогодишния опит на Galaxy Investment Group в жилищния сегмент. Сред реализираните проекти е жилищният парк Royal Garden, развит в три последователни етапа от 2017 г. През октомври 2026 г. третият и последен етап получи Акт 16. Ангажиментът към комплекса продължава и след приключването на строителството чрез професионална грижа за общите части и зелените пространства.

„Когато човек избира жилище, той взема дългосрочно решение, в което изборът на инвеститор има съществено значение. За нас отговорността към проектите и клиентите обхваща целия процес – от планирането и реализацията до начина, по който средата ще бъде управлявана след завършването. Именно този подход ни отличава и изгражда доверие, което виждаме в повторните покупки и препоръките от наши клиенти“, коментира Константин Бояджиев, управител на Galaxy Investment Group.

По време на Residential Expo посетителите ще могат да получат подробна информация за наличните жилища, напредъка на строителството и предвидените удобства в Iconica. Екипът ще представи и факторите, които имат значение за устойчивата стойност на един имот – качеството на изпълнение, опита на инвеститора и грижата за средата след завършването.

Основана през 1999 г., Galaxy Investment Group инвестира, развива и управлява недвижими имоти в различни сегменти. Дейността ѝ обхваща целия инвестиционен цикъл – от първоначалното планиране и строителството до реализацията на пазара и дългосрочната поддръжка.