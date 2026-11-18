Eurobank и мажоритарните акционери на Първа инвестиционна банка (Fibank) постигнаха споразумение за придобиването на Fibank, с което се създава банка №1 в България и водеща банковa група в Югоизточна Европа.

Eurobank S.A. („Eurobank") ще придобие 65% дял в Първа инвестиционна банка АД („Fibank"), след което ще отправи задължително търгово предложение (ЗТП) за останалите акции. Българската банка за развитие (ББР) също се е ангажирала да предложи притежавания от нея дял от приблизително 18% в рамките на ЗТП.

Това води до създаване на водеща банкова група в Югоизточна Европа, с лидерски позиции и на трите основни пазара: банка №1 в атрактивния банков сектор на България, наред с водещи банкови франчайзи в Гърция и Кипър.

Сделката е изцяло в парични средства при оценка от приблизително 1 млрд. евро за 100% от Fibank.

Очакват се значителни синергии на разходите, оценени на над 70 млн. евро годишно след данъци при пълното им реализиране, както и допълнителен потенциал за приходи от кръстосани продажби. Успешният опит с интеграции след сливания и придобивания в страната дава увереност за реализирането на синергиите.

Съществено създаване на стойност за акционерите на Eurobank: приблизително 12% увеличение на печалбата след данъци (PAT) и 7% увеличение на печалбата на акция (EPS), на проформа база след увеличението на капитала, както и възвръщаемост върху използвания капитал от приблизително 21% при пълно реализиране на синергиите.

Финансиране чрез наличния капиталов излишък и увеличение на акционерния капитал със 750 млн. евро, което се очаква да бъде реализирано чрез ускорено пласиране на акции (accelerated bookbuilding). Това ще доведе до проформа коефициент CET1, близък до 14% при приключването на сделката.

Извънредно общо събрание на акционерите е планирано за 9 декември 2026 г., на което да бъде одобрено увеличението на акционерния капитал на Банката без право на предимство за съществуващите акционери.

Приключването на придобиването на 65% дял се очаква през първата половина на 2027 г., при условие че бъдат получени необходимите регулаторни одобрения.

Целевият коефициент за разпределение на печалбата от 55% се запазва, независимо от придобиването.

Основни параметри на сделката

Eurobank обявява, че е сключила договор за покупко-продажба на акции (SPA) с г-н Ивайло Димитров Мутафчиев и г-н Цеко Тодоров Минев за придобиването на 65% дял във Fibank¹ срещу обща цена от приблизително 650 млн. евро („Сделката"). Цената съответства на 6,73 евро на акция¹, което оценява 100% от Fibank на приблизително 1,0 млрд. евро. Цената е определена на базата на механизъм „locked-box" и подлежи на две основни корекции: начисляване на допълнителна сума („ticking fee") от 30 юни 2027 г. до приключването на сделката и евентуални парични печалби над балансовата стойност, реализирани от бъдеща продажба на два недвижими имота, които не са част от основната дейност.

След приключването на Сделката Eurobank ще отправи задължително търгово предложение съгласно българския Закон за публичното предлагане на ценни книжа за всички останали акции на Fibank, които не са собственост на Eurobank, включително приблизително 18% дял на ББР и приблизително 17% свободно търгувани акции (free float). ББР е поела неотменим ангажимент пред Eurobank да предложи своите акции в рамките на ЗТП.

Силна стратегическа логика

Създаване на банка №1 в България: Към 30 септември 2026 г. Fibank е петата по големина банка в България по пазарен дял на активите², със силни позиции в банкирането на физически лица и корпоративни клиенти и с широка гама от продукти и услуги. След планираното обединение на Fibank и Eurobank Bulgaria (Postbank), обединената банка ще бъде най-голямата банка в България по общ размер на активите и депозитите, с пазарен дял от приблизително 20% към 30 септември 2026 г.²

Създаване на водеща банкова група в Югоизточна Европа: Сделката представлява следваща стъпка в изпълнението на стратегията на Eurobank за укрепване на регионалното й присъствие и изграждане на водещи банкови франчайзи на основните й пазари, съчетавайки позиция №1 в България с водещи позиции в Гърция и Кипър.

Разширяване на присъствието на атрактивен и бързо растящ пазар в еврозоната: България предлага убедителна комбинация от икономически растеж, потенциал за конвергенция и членство в еврозоната. След приемането на еврото на 1 януари 2026 г. страната е сред по-бързо растящите икономики в еврозоната, като реалният ръст на БВП се прогнозира на 2,6% през 2026 г., спрямо 1,4% за ЕС³.

Допълнителна географска диверсификация на Групата: На база данните за деветмесечието на 2026 г., проформа приносът на България към Групата нараства от приблизително 17% на 24% при нетните кредити, от 13% на 21% при депозитите и от 15% на 26% при нетната печалба при пълно отчитане на синергиите. Така Eurobank се превръща в още по-диверсифицирана регионална банкова платформа.

Силно допълващ се бизнес микс: Повишена експозиция към атрактивния сегмент на малките и средните предприятия, с подобрено клиентско предложение и по-силен потенциал за растеж.

Значително създаване на стойност за акционерите чрез реализиране на синергии: Очаква се придобиването да генерира над 70 млн. евро годишни повтарящи се разходни синергии след данъци, които да бъдат реализирани в пълен размер до 2029 г.

На нормализирана база и при пълно реализиране на синергиите Fibank се очаква да допринася приблизително 190 млн. евро към годишната печалба след данъци на Групата въз основа на прогнозните данни за 2027 г. Очаква се придобиването да доведе до приблизително 12% увеличение на PAT и около 7% увеличение на EPS след увеличението на акционерния капитал, както и до възвръщаемост върху използвания капитал от приблизително 21%⁴.

Силна проформа капиталова позиция, подкрепена от увеличение на капитала

Общата цена ще бъде изплатена изцяло в парични средства. Eurobank възнамерява да финансира сделката чрез комбинация от наличния капиталов излишък и увеличение на акционерния капитал с приблизително 750 млн. евро (SCI - shared capital increase). Увеличението подлежи на одобрение от Извънредното общо събрание на акционерите и последващо решение на Съвета на директорите относно условията му.

SCI представлява приблизително 4% от пазарната капитализация на Eurobank към 17 ноември 2026 г. и се очаква да бъде осъществено чрез ускорено пласиране на акции посредством частно предлагане, насочено изключително към квалифицирани инвеститори, при условие че бъде одобрено предложеното отпадане на правото на предимство на съществуващите акционери.

Увеличението на капитала, чието приключване не е предварително условие за Сделката, има за цел да разшири инвеститорската база на Eurobank и да осигури по-голяма гъвкавост и сигурност при осъществяването на придобиването.

Проформа коефициентът CET1 на Eurobank се очаква да бъде близо до 14% при приключване на сделката. Очакваният ефект от придобиването на 100% от Fibank върху CET1 коефициента на Eurobank Group е приблизително 160 базисни пункта. Предложената структура на финансиране се очаква да позволи на Eurobank да запази целевия си коефициент за разпределение на печалбата от 55% въпреки придобиването.

Fairfax Financial Holdings Limited („Fairfax"), най-големият акционер в Eurobank с приблизително 32,9% от правата на глас, е изразил подкрепата си за предложената сделка и възнамерява да гласува в подкрепа на съответните решения на Извънредното общо събрание.

Очаквано приключване

Очаква се Сделката да бъде приключена през първата половина на 2027 г., при условие че бъдат получени обичайните регулаторни одобрения и бъдат изпълнени условията за приключване.

Коментари относно сделката

Г-н Каравиас, главен изпълнителен директор на Eurobank, заяви: „Днешният ден бележи важен етап за Eurobank и за банковия сектор в България. С обединяването на Fibank и Postbank нашата амбиция е да създадем водещата финансова институция в България. Приветстваме сърдечно служителите на Fibank в семейството на Eurobank, с голямо уважение и признателност към постигнатото от тях: превръщането на една малка банка в петата по големина банкова институция в България, с особено силна репутация в обслужването на домакинствата и малкия бизнес. Стъпвайки върху тези постижения и върху силата на нашия изключителен екип в България, ще създадем още по-силна банка, която ще предоставя по-голяма стойност за нашите клиенти, нови възможности за нашите хора и дългосрочен принос към българската икономика."

Г-н Цеко Минев и г-н Ивайло Мутафчиев, основатели и акционери на Fibank, заявиха: „Изграждането на Fibank е източник на голяма гордост за нас. Доверието на нашите клиенти и отдадеността на нашите колеги помогнаха за създаването на силна българска банкова институция. Вярваме, че Eurobank е правилният дългосрочен партньор за следващия етап от развитието на Fibank. Обединението с Postbank ще осигури по-голям мащаб, по-широка експертиза и нови възможности за подкрепа на домакинствата и бизнеса в цяла България. Очакваме с увереност обединената банка да надгражда и да се развива успешно върху силните страни и на двете институции."

Консултанти по сделката

J.P. Morgan SE и UBS Europe SE са финансови консултанти на Eurobank по Сделката и ще изпълняват ролята на съвместни глобални координатори и съвместни букрънъри за предложеното увеличение на капитала. Grant Thornton Business Solutions SA е консултант по сделката на Eurobank, а Milbank LLP, Boyanov & Co. и Potamitis Vekris Law Firm са юридически консултанти на Eurobank съответно по въпросите на английското, българското и гръцкото право.

За Fibank

Първа инвестиционна банка АД (Fibank) е основана в София на 8 октомври 1993 г. от г-н Ивайло Мутафчиев и г-н Цеко Минев. Банката се търгува на Българската фондова борса от първичното си публично предлагане (IPO) през 2007 г., което към онзи момент е най-голямото банково IPO в България. Fibank е петата по големина банка в страната. Тя разполага със 115 клона в България, банкова дъщерна компания в Албания и клон в Кипър и към декември 2025 г. има над 2 700 служители. Към септември 2026 г. Fibank отчита консолидирани общи активи от 10,6 млрд. евро, брутни кредити от 5,6 млрд. евро, клиентски депозити от 8,2 млрд. евро и материална балансова стойност от 1,05 млрд. евро. Печалбата след данъци за първите девет месеца на 2026 г. възлиза на 97 млн. евро.

За Eurobank

Eurobank S.A. е водеща банкова група в Югоизточна Европа със седалище в Атина, чиито акции се търгуват на Euronext Athens и Кипърската фондова борса. Групата има водещи позиции на основните си пазари в Гърция, Кипър и България. Към 30 септември 2026 г. Групата разполага с общи активи от 114,2 млрд. евро, брутни кредити от 59,1 млрд. евро и клиентски депозити от 87,2 млрд. евро. През първите девет месеца на 2026 г. Групата генерира коригирана нетна печалба от 1,209 млрд. евро и отчита 16,9% възвръщаемост на материалната балансова стойност, като операциите извън Гърция допринасят с приблизително 46% от коригираната нетна печалба.

Присъствие на Eurobank в България

Eurobank присъства в България от 2002 г. чрез Eurobank Bulgaria AD (Postbank), която в момента е четвъртата по големина банка в страната. Към 30 септември 2026 г. операциите на Eurobank в България имат общи активи от 14,8 млрд. евро, нетни кредити от 9,9 млрд. евро и клиентски депозити от 11,7 млрд. евро. Мрежата включва 181 клона за банкиране на дребно и 11 центъра за бизнес и частно банкиране, а броят на служителите е 3 143. Бизнесът в България генерира коригирана нетна печалба от 182 млн. евро през първите девет месеца на 2026 г.