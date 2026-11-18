Tesla прекратява производството на Cybertruck само три години след пускането му на пазара. Футуристичният пикап трябваше да се превърне в нов еталон, но напуска пазара с малки продажби. Необичаният автомобил така и не се появи легално в Европа, след като размерите му бяха за возило по-голямо от лек автомобил, а и не отговаряше на европейските нива на безопасност заради специфичните си остри ръбове.

Поточните линии в завода в Тексас ще спрат окончателно в средата на 2027 г. или точно три години след първите доставки. Освободеният капацитет ще бъде пренасочен директно към производството на роботаксито Cybercab.

Причината за края на модела са слабите търговски резултати. Годишните продажби никога не надхвърлиха 38 000 бройки, което е далеч под целта от 250 000, заложена от Илон Мъск. Между 2024 и 2025 г. обемите дори се сринаха наполовина.

Освоне това се оказа, че до края на 2025 г. близо 20% от всички продадени пикапи са били закупени от други компании на самия Мъск, сред които SpaceX и негови дъщерни дружества, с цел да се завишат цифрите. Дори това обаче не се оказа достатъчно, за да спаси проекта.