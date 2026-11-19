Toyota остново ще произвежда коли с емблемата Scion. Марката Scion, която означава "наследник", е основана от Toyota през 2003 г. Целта е била да се привлекат по-млади клиенти към японския автомобилен производител в Северна Америка, отколкото тези, привлечени от колите с логото на Toyota или Lexus.

Първият сериен Scion, вече официално наречен Scion от Toyota, ще бъде малкият пикап KEI-01. Както подсказва името, това е един от моделите Kei, които са уникални за Япония. За Toyota повечето модели Kei се произвеждат от дъщерното ѝ дружество Daihatsu, а новият модел на Scion е преименуваният Daihatsu Hijet.

Той ще се произвежда в американския завод на Toyota в Индиана и, изненадващо, ще има десен волан. Няма да бъде хомологиран като класически автомобил, а като "превозно средство с ниска скорост" (LSV), което е местният еквивалент на европейския клас L6e. Това обаче означава максимално ограничение на скоростта от 40 км/ч и забрана за движение по магистрали и пътища с ограничение на скоростта над 45 мили в час.

Въпреки това, не е необходимо да преминава краш тестове и няма други изисквания за обикновени автомобили, на които японскя пикап, дълъг само 3,4 метра, със сигурност не би отговорил. Той има малък 660-кубиков двигател, CVT трансмисия и задвижване на всички колела.

Новият продукт ще се продава в мрежата на Toyota, но само при избрани дилъри. Освен това, първоначално само компании ще могат да закупят KEI-01, продажбите на частни лица все още се обмислят.