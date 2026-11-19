Koenigsegg произведе последния Jesko 125 от общо предвидените 125 бройки от хиперколата. Ключовете във фабриката на Koenigsegg в шведския Ангелхолм бяха връчени на тенис звездата Даниил Медведев лично от основателя на компанията Кристиан фон Кьонигсег.

Бившият номер Даниил Медведев е голям автомобилен ентусиаст и в гаража му има доста скъпи коли. Няма информация колко е платил Медведев за хиперколата, но би трябвало да е над 3,5 милиона долара. Оттам започва цената преди допълнителните опции и данъците.

Хиперколата е в персонализиран цвят шампанско златисто Skumpa, съчетан с поръчкови бронзови акценти. Вдъхновена от Regera зелена карбонова лента преминава по центъра на ексклузивния Jesko Absolut. Кабината е с кафява и бежова кожена тапицерия, която покрива зелените карбонови седалки. На борда се виждат метални елементи в розово златисто.

Koenigsegg Jesko Absolut се задвижва от 5,0-литров V8 двигател с два турбокомпресора, който генерира 1600 конски сили и 1500 Нм въртящ момент с биогориво E85 или 1280 конски сили и 1000 Нм въртящ момент със стандартен бензин.

Деветстепенната трансмисия Light Speed, известната LST на Koenigsegg, превключва за около 2 милисекунди и предава мощността през задните колела.

Хиперколата може да ускори от 0 до 97 км/ч за 2,6 секунди върху неподготвена повърхност, да измине четвърт миля за 8,54 секунди със скорост от 305 км/ч, както направи на летището Ангелхолм през юни 2026 г., и да достигне максимална скорост от над 531 км/ч.

Koenigsegg все още не е завършил официално състезанието за достигане на максимална скорост поради липсата на достатъчно дълъг, гладък и безопасен обществен път.