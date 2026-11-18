Председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ Калин Пешов получи висока оценка от американската страна за приноса на компанията към предсрочната реализация на стратегическия проект „Вертикален газов коридор“ на българска територия. Признанието бе изразено в навечерието на седмата министерска среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), открита от министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт.

Срещата на високо равнище бе организирана съвместно от Департамента по енергетика на САЩ, Министерството на енергетиката на Полша и базирания във Вашингтон Атлантически съвет, като в нея участие взеха представители на американската администрация, министри на енергетиката от Централна и Източна Европа, както и ръководители на водещи международни компании от енергийния и технологичния сектор.

Основен фокус на дискусиите бяха енергийната сигурност на Европа, развитието на стратегическите енергийни коридори, диверсификацията на газовите доставки и укрепването на трансатлантическото сътрудничество.

В рамките на събитието изказване направи председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ Калин Пешов. Той представи дългогодишния ангажимент на компанията към развитието на газопреносната инфраструктура в България и региона, с акцент върху участието ѝ в изграждането на „Вертикалния газов коридор“ и спецификата на изпълнението на проекта на българска територия. Пешов обърна внимание и на сериозните затруднения в международните вериги за доставки, породени от геополитическите конфликти.

„Реализацията на този проект е резултат от съвместните усилия на всички ангажирани страни. Получихме изключителна и важна за нас подкрепа от страна на Департамента по енергетика на САЩ, Министерството на енергетиката на Република България и „Булгартрансгаз“. Тяхното доверие, ангажираност и партньорско отношение, в комбинация с пълния ангажимент и мобилизация на компанията ни, съдейства за предсрочното завършване на проекта“, подчерта Калин Пешов.

Особено символичен момент в рамките на събитието беше връчването от Калин Пешов на Разрешението за ползване на завършения стратегически обект на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт. С този жест председателят на „Главболгарстрой“ припомни поетия преди месеци ангажимент по време на среща в Дубровник, проведена в рамките на инициативата „Три морета“, когато той увери американската страна, че строителните дейности по проекта ще приключат предсрочно.

В регионален аспект Пешов допълни, че по време на същата среща е поел ангажимент и към министъра на енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру за ускореното завършване на строителните дейности по сложния и дългоочакван трансграничен участък на автомагистрала „Струма“.

„Главболгарстрой“ разширява стратегическото си присъствие в енергийния сектор, надграждайки участието си в развитието на ключова газова инфраструктура с нови перспективи в областта на ядрената енергетика. В изказването си Калин Пешов представи перспективите за участие на компанията в реализацията на проекта за изграждане на малки модулни ядрени реактори (SMR) в България

Инициативата се развива чрез българската енергийно-технологична компания Blue Bird Energy, чиито акционери са „Главболгарстрой“ и „Асарел-Медет“, в стратегическо партньорство с полската Synthos Green Energy (SGE). Проектът предвижда внедряването на технологията BWRX-300 - разработка на General Electric Hitachi, част от General Electric Vernova, с амбицията за изграждане на първия малък модулен ядрен реактор от този тип извън Северна Америка.