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Министър Илин Димитров откри Националния форум на туристическите агенции във Варшава заедно с полския държавен секретар по туризъм Иренеуш Раш

„Полша е ключов туристически пазар за България. Нарастващият интерес на полските туристи към страната ни показва потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество". Това заяви министърът на туризма Илин Димитров при откриването на XIII Национален форум на туристическите агенции във Варшава - едно от най-значимите годишни събития за туристическия бранш в Полша.

Форумът е организиран от специализираното издание „Wiadomości Turystyczne" („Туристически новини") и събира представители на туристически агенции, туроператори, авиокомпании и медии.

Участието на българския министър, наред с държавния секретар по туризъм на Полша Иренеуш Раш, подчертава значението на страната ни като партньор на полския туристически сектор. "България е модерна, сигурна и гостоприемна дестинация. Тук съм да потвърдя нашия ангажимент към полския пазар и да укрепим партньорството си", каза министър Димитров.

Той отправи покана към участниците във форума да посетят българския национален щанд на международното туристическо изложение ITTF Warsaw, което започва утре, и да се запознаят с възможностите на страната ни за целогодишен туризъм.

Днес Илин Димитров ще проведе и двустранна среща с държавния секретар по туризъм Иренеуш Раш.

Предстои и откриването на фотографската изложба „Sofia: Old Europe, New Energy" в Българския културен институт във Варшава. Експозицията представя историческото наследство и съвременния облик на София и насочва вниманието към българската столица като дестинация за градски, културен и уикенд туризъм.