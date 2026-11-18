Договорите с частниците да се прекратяват и без предизвестие, приеха още депутатите

Ежегодната заверка на билета ще може да се прави по електронен път

Забрана за частни фирми да стопанисват ловните стопанства "Воден-Ири Хисар" и "Искър", приеха депутатите с изменения в Закона за лова и опазването на дивеча на първо четене. Вносители са Явор Гечев от "Прогресивна България" и група народни представители.

Те остават на държавата и ще изпълняват важни държавни и образователни функции като места за официални събития и обучения на студенти.

Ловно стопанство "Искър" бе на Румен Гайтански-Вълка, но след серия от скандали за незаконно строителство договорът с бизнесмена бе прекратен на 1 август 2024 г. Във второто досега е извършвала ловна дейност малко известната самоковска фирма "Иберлес" ЕООД с управител Истилиян Маринков, познат в средите на ловците като активен национален съдия на киноложки състезания.

Други промени в законопроекта предвиждат 7 ясни условия, при които договорите ще бъдат прекратявани. Те се подписват за срок от 15 години.

Причината за промените е, че досега в закона липсва ясна уредба и според депутатите вносители това създава правна несигурност и възможности за субективни решения, особено когато частният партньор не изпълнява задълженията си, а държавното предприятие трябва да защити обществения интерес.

Ако промените минат, договорът вече освен по взаимно съгласие може да се прекратява с писмено предизвестие, когато изпълнителят не изпълнява задълженията си. В този случай изправната страна трябва да даде 30-дневен срок за отстраняване на нарушението и да уведоми другата, че след изтичането му ще счита договора за прекратен.

Освен това директорът на съответното държавно предприятие по Закона за горите ще може да прекрати договора и без предизвестие. Това ще е при нарушаване на параметрите на икономическия баланс на договора, както и при настъпване на обстоятелства, които застрашават или нарушават обществения интерес.

Други промени, внесени от Джипо Джипов и негови колеги от ДБ и приети от депутатите, предвиждат билетът за лов и разрешителното за лов да могат, освен на хартиен носител, да се издават и в електронна форма, като ежегодната заверка на билета също да може да се прави по електронен път. Другите приети предложения на групата предвиждат лицата, които не са издържали изпита за придобиване право на лов, да могат да се явят еднократно на поправителен изпит през същата календарна година, без да преминават нов курс на обучение и след заплащане на съответната такса. Лицата, които не са издържали поправителния изпит, ще могат да се явят отново на изпит след преминаване на нов курс за подготовка и заплащане на такса в двоен размер. Същите предложения са направили и от земеделското министерство, които също бяха приети.

Народните представители ще обединят законопроектите в един общ между двете четения.