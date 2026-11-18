Разплащанията на строителните фирми да са само в брой, предлагат още от Министерския съвет. Опозицията се обяви категорично против

Забрана на рекламата на хазарт у нас, извън спорта, одобри единодушно парламентът на първо четене. Внесените законопроекти за изменения в закона са три - на Министерския съвет, на "Продължаваме промяната", и на "Демократична България". И трите бяха приети.

Промените на Министерския съвет предвиждат забрана за реклама на хазартни игри, с изключение на рекламата свързана със спонсорство на лицензирани спортни федерации, на спортните клубове, на Българския олимпийски комитет или на Националната параолимпийска организация, и само върху спортни екипи, спортни съоръжения, спортни зали, стадиони и басейни.

Освен тона се въвежда дистанционна връзка с НАП на игралните системи на хазартните оператори в наземните игрални зали и казина.

Ще бъде увеличен и алтернативния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане за игралните автомати, игралните маси и друго игрално оборудване в наземните зали и казина. Алтернативният данък за игрални автомати се увеличава от 800 лв. на 600 евро за игрален автомат на тримесечие, за игралните маси от 22 000 лв. на 13 000 евро за игрална маса на тримесечие и за друго игрално оборудване от 5 000 лв. на 3 000 евро за оборудване на тримесечие.

С промените се предлага дейността на афилиейт операторите да бъде преустановена. По този начин се осигурява последователност между забраната за реклама на хазартни игри и режима, приложим към лицата, които осъществяват тяхното популяризиране.

Въвежда се еднократна държавна такса за поддържане на лиценз за организиране на дейностите по производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване. За 5-годишен лиценз тя ще бъде в размер на 50 000 евро, а за 10-годишен - 100 000 евро.

Законопроектът внесен от Венко Сабрутев от ПП и негови колеги пък предвижда забрана на рекламата на хазарт и пунктове за залози на територията на населените места (на територията на градовете и селата) и забрана на рекламата на хазарт и пунктове за залози по телевизия и радио (включително продуктово позициониране в тях), интернет, социални мрежи, държавна и общинска инфраструктура и др.

Целта, която си поставя настоящия законопроект, внесен пък от Божидар Божанов от ДБ и група народни представители, е ограничаването на промотирането на хазарт и на достъпа до него чрез заобикаляне на правилата. Във връзка с това се предлага пълна забрана на рекламата на хазарт и коригиране на отчетени дефицити за периода от 2024 г. досега; използването на кеш-терминали за зареждане на сметки за онлайн преди установяване на самоличността на потребителите; залагането чрез криптоактиви (криптовалути) чрез въвеждане на забрана на операторите на услуги за криптоактиви и многото големи онлайн търсачки да показват резултати на хазартни оператори, които нямат действащ лиценз.

Предвижда се НАП да извършва постоянен мониторинг за незаконна реклама.

"Хазартът, освен че е огромен бич и донор на спорта и основен данъкоплатец, е нещо повече от икономически сектор, защото е свързан с едни от човешките пороци и трудността да се забрани директно, идва от това, че ще забраним легалния хазарт, но не можем да спрем хората да залагат", каза Димо Дренчев от "Възраждане". Хората на Костадин Костадинов обърнаха внимание и, че не може да се говори за пълна забрана за рекламата на хазарт, тъй като тя остава, когато става въпрос за спорт. "Всеки един от стадионите може да бъде облечен в реклами", възмути се Цончо Ганев.

По време на дебатите бе засегнат въпроса, защо в законопроекта на Министерския съвет, е записано, че се забранява извършването на плащания в брой между строителните предприятия, изпълнители и подизпълнители по договори за строителни дейности, доставки на материали и предоставяне на услуги и какво общо има това с хазарта. Предвидено е плащанията да бъдат извършвани по банков път или чрез други проследими електронни платежни инструменти. От управляващото мнозинство обаче не отговориха какви са мотивите за тази поправка.

"Ние казваме пълна забрана, а не от части или наполовина, а пълна. Въпросът не е дали сме "за" или "против" хазарта, а дали държавата ще позволи на сектор с милиарди печалби да рекламира зависимост пред децата ни", коментира Александър Симидчиев от ДБ.

Десислава Танева от ГЕРБ каза, че групата ще подкрепи и трите законопроекта, в частта си, в която съдържат разпоредби, които касаят забрана за рекламата, но обърна внимание, че в правителствения законопроект има и текстове, които не биха подкрепили, а именно разплащанията на строителните фирми да са само в брой. В този смисъл Танева каза, че ще предложат промяна между двете четения.

Шефът на бюджетната комисия Константин Проданов каза, че това е сериозна тема, въпреки че призна, че не разбира много от нея. "Това е социална проказа и трябва да бъде ограничена максимално. Ще има работна група, в която ще се седне с представители на всички парламентарни групи и на различни засегнати страни, за да намерим най-точните и работещи формулировки", заяви той.