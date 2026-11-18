Завърши изграждането на участъка Рупча-Ветрино, капацитетът вече се предлага на пазара на дневна база

Капацитетът за пренос на природен газ от България към Румъния беше увеличен с близо 90%. Това стана след като в средата на тази година "Булгартрансгаз" въведе в експлоатация участъка от Вертикалния коридор Кулата - Кресна, а миналата седмица завърши изграждането и на Рупча – Ветрино. От вчера вече предлагаме дневен капацитет в рамките на новите технически възможности на системата. Това заяви изпълнителния директор на българския преносен оператор Кирил Равначки.

С цел защита на енергийната сигурност операторите от региона предприеха необходимите стъпки не само за идентифициране на проектите, от които има нужда всяка държава, но и на тези, които са необходими за целия регион. "Булгартрансгаз" бе сред пионерите в идентифицирането на мерки за преодоляване на съществуващите "тесни места" по целия маршрут от Гърция до Централна и Северна Европа.

Това обяви Равначки по време на участието си в седмата министерска среща „Партньорство за трансатлантическо енергийно сътрудничество" (P-TEC). Събитието, организирано от Департамента по енергетика на САЩ, Министерството на енергетиката на Полша и Глобалния енергиен център на Атлантическия съвет, се провежда в полската столица Варшава.

Той разговаря с държавния секретар по енергетика на САЩ Крис Райт. Двамата, заедно с министъра на енергетиката Ива Петрова, обсъдиха ролята на Вертикалния коридор за енергийната независимост на Европа. Крис Райт поздрави "Булгартрансгаз" за финализирането на двата основни проекта от коридора.

В изказването си на бизнес форума Кирил Равначки акцентира върху необходимостта от продължаване на координираните действия между газопреносните оператори в региона за своевременното завършване на всички необходими инвестиции по Вертикалния газов коридор. Според него наред с изграждането на необходимата инфраструктура, операторите следва да продължат да работят в партньорство за идентифициране и преодоляване на така наречените „тесни места" по маршрутите. Усилия трябва да бъдат насочени и към търговската жизнеспособност и привлекателност на коридора, както и към постигане на по-добра оперативна съвместимост между отделните системи и хармонизиране на изискванията за качество на газа", подчерта още той. Постигането на тези мерки ще осигурят значително повече възможности за съответните ползватели на инфраструктурата.„С изграждането на по-стабилни партньорства ще постигнем по-добри резултати както по отношение на икономическата, така и на търговската стойност на проекта", акцентира още той.

Трябва да продължим усилията си и за подобряване на търговската среда и осигуряване на дългосрочна ангажираност на ползвателите на инфраструктурата. Това ще доведе до по-силни връзки и в крайна сметка – до по-добри икономически резултати и стойност, допълни Равначки.