Глобени са и други осем фирми за нарушения на потребителски права

Инспектори от КЗП установиха фалшиви намаления в магазин в областен град от голяма верига за дрехи, обувки и аксесоари. Комисията налага най-високата възможна санкция от 25 хиляди евро за нелоялната търговска практика, тъй като за всеки един от произволно избраните от проверяващите 7 продукта, се установява, че търговецът е посочил невярна и подвеждаща информация за несъществуващо намаление.

Обектът е обявил „по-ниски цени", но реално месец по-рано цените са били същите като „намалените". Не е спазен законът и по отношение на съответствието на цената на етикета с цената, маркирана на касата и др. КЗП предупреждава, че по време на проверките инспекторите реално закупуват стоките, за да се установят фактическите обстоятелства и реалните нелоялни практики, прилагани от търговеца спрямо потребителите.

Комисията налага и глоба на столичен обект за настаняване, който се рекламира като хотел, но всъщност предоставя стаи за гости. За подвеждащата реклама на обекта и при условие на първо нарушение санкцията е 2500 евро.

Комисарите взеха решение за налагане на глоба на хотел в София, който не предоставя услугите, които категоризацията му го задължава. За установеното нарушение Законът за туризма предвижда санкция в размер от 500 до 1500 евро.

Санкция се налага и на туристическа компания, която в рекламите си обещава на клиентите допълнителни екскурзии в рамките на почивка в Италия, но на място не реализира екскурзиите или иска отделно заплащане за тях, което в предварителните условия не е било посочено. Глобата, по закон, за подвеждащата реклама е до 25 хиляди евро.

КЗП наложи санкция на лечебно заведение в областен град за премълчана съществена информация, че на пациент, в рамките на клиничната му пътека, се полага изследване с ядрено-магнитен резонанс, освен другите изследвания. Пациентът е насочен да заплати ЯМР, въпреки че това би следвало да е безплатно за него. По сигнала е извършена проверка на КЗП с НЗОК. Действието на лечебното заведение представлява нелоялната търговска практика, за която се предвижда санкция до 25 хиляди евро.

Глоби в размер между 1500 и 40000 евро се налагат и на 4 кредитни компании за това, че в договорите с клиентите си за кредит отразяват неверен процент ГПР и правят различни други нарушения на потребителските права. Едната компания е глобена и за това, че в договорите си за онлайн кредити изисква твърде висок процент от кредита под формата на разходи за предоставянето му, което е нелоялна търговска практика и нарушение на закона.

Решенията са взети на заседание на КЗП на 17.11.2026 г., а принудителните административни мерки се вписват в Регистър „Принудителни мерки 2026" в рамките на 24 часа.