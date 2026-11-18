Министерският съвет одобри проект на Протокол за допълнение на Споразумението между България и Северна Македония за трансграничния железопътен тунел. То е между правителствата на двете страни и е за подтоговката, изграждането и експлоатацията на тунела при Деве баир. Документът е подписан на 6 ноември в Гюешево и е в сила от 4 март 2026 г. като основа за водене на преговорит.

Протоколът формализира решението на двете страни, с което България е определена да отговаря за изграждането на тунела, за обществените поръчки за строителство, както и за надзора при изграждането му. Документът предстои да бъде подписан от министрите на транспорта на двете страни, като след приключване на съответните вътрешнодържавни процедури по неговото одобрение и влизане в сила, ще представлява неразделна част от Споразумението.

Тунелът е започнат от българска страна преди 1942 година. Сега той е част от липсващата линия между България и Северна Македония, която пък е част от коридор №8, който би трябвало да свърже Дурас, на Адриатическо море, с Варна и Бургас - на Черно море. Този маршрут става важен за Европа и се свързва със Средния коридор, който трябва да докарва стоки от Китай през Казахстан до България и оттам до Европа.