Бъдещ завод за барут в село Бедрово, област Хасково, беше обявен от кабинета за обект от национално значение. В момента той е в процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект пред Българската агенция за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Решението е мотивирано със стратегическата роля на инвестицията за националната сигурност и отбранителната индустрия, както и с необходимостта от укрепване на сигурността на доставките на барут за България, ЕС и НАТО.

Съобщава се, че със завода ще се създаде нов производствен капацитет в страната и ще допринесе за намаляване на зависимостта от внос, се казва в правителственото прессъобщение. Не се съобщава обаче кой е инвеститорът.

Изгражраждането му ще струва над 250 млн. евро и ще създаде 110 нови постоянни работни места в област Хасково. Заводът ще произвежда барут за отбранителната индустрия в България и в други държави от ЕС и НАТО. Очаква се да бъде въведен в експлоатация в края на 2028 г. - началото на 2029 г.