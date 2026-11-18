България и Полша ще търсят възможности за разширяване на туристическото си сътрудничество чрез нови съвместни събития за бизнеса, рекламни кампании и повече директни полети. Това стана ясно след среща във Варшава между министъра на туризма д-р Илин Димитров и Иренеуш Раш, държавен секретар с ресор „Туризъм" в полското Министерство на спорта и туризма.

Сред обсъдените възможности за откриване на нови авиолинии са маршрутите Вроцлав-Варна, Познан-Пловдив и Гданск-Пловдив. Двамата са разговаряли и за увеличаване на честотата на полетите по вече съществуващите линии между София и полски градове, съобщиха от туристическото министерство.

„Наш приоритет е позиционирането на България като конкурентна целогодишна европейска дестинация. Важно е да насърчим контактите между летищните оператори, авиокомпаниите и туристическия бизнес, включително чрез участие в двустранни и международни форуми", подчерта Димитров.

Двете страни ще обменят опит и в областта на туристическото законодателство. Специално внимание по време на срещата е отделено на полския модел за организация и работа на гаранционния фонд за защита на пътуващите.

Полша е стратегически пазар за българския туризъм, като Черноморието остава сред предпочитаните дестинации за полските туристи. По предварителни данни през лятото на 2026 г. посещенията им у нас са се увеличили с 8-10%.

снимка: министерство на туризма

Като възможности за привличане на повече гости извън летния сезон са обсъдени СПА и балнеотуризмът, културното наследство, винените маршрути и зимните спортове. Предвиждат се също медийни и бизнес посещения, както и включване на български обекти в културния маршрут „Йоан Павел II".

По време на разговорите Илин Димитров е предложил София да бъде домакин на петата българо-полска среща на експертите в туризма през пролетта на 2027 г. В дневния ред ще бъдат включени въздушната свързаност, подготовката на кадри и приложението на изкуствения интелект в туристическите услуги, маркетинга и управлението на дестинациите. България проявява интерес и към полския опит в събирането и използването на статистически данни за туристическия сектор.

В експертната среща могат да участват и полски университети. Като основа за бъдещо партньорство е представена учредената във Варна Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри за туризма. През 2026 г. двама студенти от Университета „Мария Кюри-Склодовска" в Люблин са преминали стаж в хотел в Слънчев бряг.

„Искаме да надградим сътрудничеството между университетите и бизнеса с повече стажове, обмен на студенти и преподаватели и съвместни обучения", посочи министърът.

Иренеуш Раш е получил и покана да участва в глобалния форум за културен туризъм на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) и UNESCO. Събитието ще се проведе в началото на юни 2027 г. в София и Казанлък, като ще представи тракийското наследство и живите традиции на розобера в Розовата долина.