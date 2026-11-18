Комисията за защита на потребителите (КЗП) завежда колективни искове срещу четири дружества – банка, компания за автомобили под наем, туроператор и търговец, който стопанисва комплекси с апартаменти за туристически цели. Решението е взето на заседание на Комисията във вторник вечерта, 17 ноември, след като са установени неравноправни клаузи в общите условия на договорите им с потребители, съобщиха от Комисията.

Един от исковете е срещу банка заради неравноправни клаузи в общите условия на договорите за предоставяне на кредити на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа. Банката не се е съобразила с препоръките на КЗП за отстраняването им и затова Комисията ще поиска от съда клаузите да бъдат обявени за нищожни.

Колективен иск ще бъде заведен и срещу популярна компания за автомобили под наем. В Комисията са постъпили множество жалби от потребители, които са били третирани неравноправно при ползването на услугите на дружеството. Въпреки отправените препоръки за промяна на спорните клаузи търговецът не ги е взел под внимание.

Третият иск е срещу туроператор заради условията по договорите за пакетни пътувания. В общите условия на дружеството е записано, че то не носи отговорност при несъществени промени в полетните разписания на авиокомпанията, направени след резервацията, без обаче да се уточнява кои промени се определят като несъществени.

КЗП е установила и други неравноправни условия, свързани със сроковете, прехвърлянето на договор към трето лице, форсмажорните обстоятелства, смяната на хотел с друг от същата категория и дължимите неустойки. Според Комисията в общите условия не са предвидени права и възможности, които туроператорът е длъжен да предоставя съгласно различни закони.

Четвъртият представителен иск е свързан с управлението и стопанисването на общите части в комплекси с туристическо предназначение. При договорите със собственици на апартаменти са открити клаузи, които ги задължават да приемат правила, с които не са могли да се запознаят преди сключването на договора. Предвидена е и възможност търговецът еднолично да създава задължителни правила със самостоятелен нормативен характер за етажната собственост.

Сред установените нарушения е и възможността достъпът на собствениците до общите части на сградата да бъде ограничаван при забавено плащане. Други клаузи задължават собствениците да приемат и спазват правила, противоречащи на Закона за управление на етажната собственост, или прехвърлят върху тях задължения, които по закон са на търговеца.

Спорни са също условията за размера на месечните и годишните такси, както и начисляването на допълнителни плащания към търговеца, които според КЗП не следва да се дължат. В договорите има и клауза, според която собствениците трябва да поемат ангажимент, че ако в бъдеще прехвърлят апартамента си на трето лице, то също ще сключи договор със същия търговец. В противен случай е предвидена необосновано висока неустойка.

Комисията е открила и условие, което позволява на търговеца да прехвърля вземанията си по договора на трето лице, без да уведомява потребителя, което също противоречи на закона.

Завеждането на представителни искове е сред приоритетите на КЗП. При този вид дела засегнатите потребители не е необходимо да участват лично в съдебния процес, тъй като Комисията защитава колективно интересите им. Целта е да бъдат премахнати неравноправните клаузи, които поставят потребителите в по-неизгодно положение и увреждат икономическите им интереси.

От началото на 2025 г. досега КЗП е завела общо 32 представителни иска. По 11 от тях резултатите са в полза на Комисията и потребителите, а останалите 21 случая все още са в съдебна фаза, като се очакват решенията на съда.