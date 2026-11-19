Да предвидиш какво ни очаква след пет или десет години, когато светът и технологиите се променят буквално през ден, си е чиста проба авантюра.

Затова и когато питаме Христо Цветков, главен директор „Стратегия“ в Yettel, как ще изглежда телекомът в бъдеще, отговорът му е честен: „Трудно е да се каже предвид скоростта, с която се развиват технологиите“. В едно обаче е убеден – телекомите са тук, за да останат. И ще стават все по-важни.

Бъдещето на индустрията е тема на разговора ни с него и с Владимир Христов, и.д. главен търговски директор „Частни клиенти“ в Yettel. И двамата познават добре телекома – с близо 20 години, че и повече опит в компанията.

А ако един ден AI избира мобилния ни оператор вместо нас?

Представете си, че включвате телефона си и вашият AI агент ви посреща с думите: „Офертата на Yettel е такава, а на другите оператори – такава. Коя избираш?“.

Това е една от любопитните прогнози за бъдещето – AI агентите да избират мобилния ни оператор вместо нас. Тя обаче поставя по-важен въпрос пред операторите – как да спечелят клиента, ако имат все по-малко влияние върху избора му?

Зад това стои и едно от големите предизвикателства пред телекомите – да не останат единствено доставчици на свързаност. Или както Цветков го описва: „Клиентът да не е твой клиент, а нечий друг. А ние да останем просто тръбата, през която тече интернетът“.

Владимир Христов добавя и друг риск – да се превърнат в комунална услуга и да станат все по-малко значими за хората. Решението според него е да предлагат продукти и услуги, които носят реална стойност. „Минутите и мегабайтите вече не са тема. Трябва да предлагаме решения, които имат смисъл за хората и те ги оценяват“, казва той.

Дали в бъдеще клиентът ще общува с мобилния си оператор през AI, предстои да разберем. Но преди 25 години картината е коренно различна – телефонът служи най-вече за разговори, а за да получиш SIM карта, трябва да се наредиш на опашка.

Годината е 2002 г.

Точно тогава Владимир Христов, все още студент, започва работа като търговец в Globul. Причината е прозаична – да спечели пари през лятото.

„Имахме над 400 магазина, като освен собствена магазинна мрежа, работихме и с много търговски представители. Целта беше да достигнем до максимално много хора“, разказва той.

Опашките пред мобилните оператори са често срещана гледка. Конкуренцията е в това кой най-бързо ще обслужи клиента, а ако искаш хубав номер или корпоративна карта, трябва да познаваш правилните хора.

Това е време на бърз растеж. Основната цел е да привличат нови клиенти, да се спечели пазарен дял и да се разширява присъствието на компанията.

„Най-големият принос на Globul беше, че демократизира мобилните услуги в страната. Ние бяхме вторият GSM оператор и с нас клиентът вече имаше алтернатива. Изведнъж той започна да се усеща важен“, посочва и Цветков.

Globul бързо се превръща в обичан бранд, а компанията постепенно се изкачва до първо място по пазарен дял в потребителския сегмент.

Ерата на 4G и смартфоните

Когато през 2013 г. норвежката група Теленор придобива телекома, настъпва следващият голям етап в развитието му. „Техният водещ приоритет беше мрежата. Затова първата голяма промяна, която направиха, беше изцяло да подменят мрежовата инфраструктура“, разказва Цветков.

Резултатът не закъснява. През 2015 г. Теленор първи сред трите големи оператора пуска 4G в страната.

„За първи път можехме да видим какво наистина могат смартфоните – видео, стрийминг платформи, приложения. А да видиш как това се случва благодарение на твоята мрежа беше изключително“, добавя той.

Наред с развитието на мрежата се променя и подходът към клиента. Фокусът постепенно се измества от новите към настоящите. Когато пазарът расте, приоритет е привличането на нови клиенти. Но когато навлезе в по-зряла фаза, фокусът логично се измества – към съществуващите и задържането им за по-дълго.

През 2018 г. чешката PPF Group става следващият нов собственик, а развитието на компанията продължава. Появява се новият бранд Yettel, пуска се 5G, а благодарение на мобилната си мрежа телекомът навлиза във фиксираните услуги с домашен интернет, а впоследствие и Yettel TV.

Свързаността като даденост

Историята на компанията е история и на променящите се потребителски очаквания. В началото клиентът търси SIM карта с хубав номер, а ако може и минути за безплатни разговори в група.

С появата на 4G и възможностите на смартфоните очакванията нарастват – бърз мобилен интернет, приложения, дигитални услуги, а след това и неограничена свързаност – навсякъде и по всяко време.

Но колкото по-достъпно става нещо, толкова по-малко го забелязваме. Просто защото започваме да го приемаме за даденост. Телекомите познават този парадокс.

„През последните години, с наличието на неограничени възможности за свързаност, започнахме да ставаме по-незабележими. Има момент на радост от нов модел мобилен телефон, но дори и това вече е за кратко. Да бъдеш свързан отдавна не буди вълнение – то е нещо, което човек очаква по подразбиране“, посочва Цветков.

Кой държи връзката с клиента?

Фактор за промяната в потребителските очаквания е и възходът на големите технологични компании като Google, Meta, Apple и Microsoft, а все повече и AI платформите.

„Днес потребителят използва нашия интернет, но прекарва времето си в платформи като YouTube, Netflix, TikTok или ChatGPT. Те печелят вниманието му, докато ние инвестираме в инфраструктурата, която прави всичко това възможно. На практика ние си партнираме с технологичните гиганти, за да дадем повече стойност на клиента. Така той ще свързва ползите не само с платформите, които ползва, но и с Yettel като партньора, който му дава достъп до цялата тази екосистема“, обяснява Христо Цветков.

По думите му телекомите са „лепилото“, което свързва клиента с всички тези дигитални услуги. Самата свързаност обаче вече не е достатъчна, ако искат да запазят връзката си с потребителя.

Затова през последните години Yettel разширява портфолиото си отвъд минутите и мегабайтите – с услуги, които хората използват ежедневно и им носят реална стойност. „Навлязохме в застраховките, облачните услуги и онлайн защитата. Партнираме си с различни развлекателни и образователни платформи. Предлагаме и разнообразие от услуги с грижа за смартфона – от 4-годишна гаранция до решения за неговата диагностика“, обяснява Владимир Христов.

Добавя, че целта им е клиентът да свързва ползите не само с платформата, която използва, но и с Yettel като партньора, който му дава достъп до цялата тази екосистема.

Ще замени ли AI търговеца

Технологиите променят не само услугите, но и начина, по който компанията работи с клиентите си. Когато преди 24 години Владимир Христов започва работа в компанията, в магазините има тонове хартия: „Един договор беше около 35 страници“.

Днес над 90% от клиентските операции вече са дигитални, а изкуственият интелект отключва нови възможности – не просто като полезен инструмент, а като фактор, който променя бизнеса и начина на работа.

Христов дава пример с таблета, който търговците използват ежедневно. „Той беше въведен с много проста идея – вместо на хартия, клиентът да се подписва дигитално на него. С годините обаче значително го развихме и днес е основен инструмент в обслужването. Цялата информация за клиента е събрана в него, а AI модели я анализират, за да помогнат на търговеца да избере най-подходящата оферта“, обяснява той.

По данни на компанията потребителят е дори по-склонен да се довери на препоръка от алгоритъм, отколкото на субективните предпочитания на търговеца.

Разговорът за AI провокира и въпроса „Ще замени ли изкуственият интелект търговеца?“

„Да го замени – не, но безспорно ще промени ролята му“, отговаря Христов. По думите му до 5-10 години голяма част от административните задачи вероятно ще са изцяло дигитални и автоматизирани. Но физическият магазин ще остане място за разговор и съвет от експерт, на когото можеш да се довериш.

„Ролята на търговеца все повече ще бъде да преведе огромния избор от технологии на разбираем език и да покаже на клиента как те реално могат да са му полезни“, смята той.

Най-важната константа

Ако има нещо, което последните 25 години са доказали, то е устойчивостта на телеком сектора. Христо Цветков припомня, че силата на операторите не е в това да растат с 5, 10 или 20% за година, а да поддържат растеж в продължение на 20, 30 или 50 години – дори и с по 2% годишно.

„Ние ще бъдем необходими под една или друга форма, с една или друга технология, защото все повече дигиталният свят ще зависи от нас и свързаността, която осигуряваме“, казва той.

Как ще изглежда тази свързаност в бъдеще, трудно можем да предвидим. Какви технологии ще използваме и дали AI ще избира мобилния ни оператор вместо нас – също предстои да разберем.

Но един въпрос остава актуален през всички тези години – как да останем важни за хората?

„Доверието е ключово. И именно това е стратегията ни за бъдещето – да използваме доверието, което имаме, и да го развиваме по най-добрия начин за клиента“, завършва Цветков.