Машинострителното предприятие "Раис" ООД от Пазарджик получи наградата "Най-добра българска фирма на годината" в категорията "Средни и големи фирми" в 14-ото издание на едноименния конкурс, инициатива на Fibank (Първа инвестиционна банка). Наградата бе връчена преди малко от Никола Бакалов – главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank на церемония в столицата.

Компанията, базирана в Пазарджик, е производител на високопрецизни металообработващи машини с компютърно управление и предлага индивидуални технологични решения за индустрията. Фирмата има над 30 г. опит и е водеща в своята област на Балканите и в Европа.

Като подгласници в същата категория бяха отличени „Ел Бат" АД, Долна баня – предприятие, специализирано в рециклирането на оловно-киселинни акумулатори и производството на рафинирано олово, оловни сплави и полипропилен, и "Сентилион" ООД, които произвеждат високотехнологични електронни модули, системи и комплексни изделия за медицината, авиационната и сателитната техника.

Победител в категорията „Микро и малка фирма" стана „НИПИ-М" АД от Стара Загора – най-големият български производител на болнични легла и легла за трудноподвижни възрастни и хора с увреждания. Фирмата е с традиции в специализираното оборудване за болници, хосписи и домашна рехабилитация, а продукцията ѝ достига до цяла Западна Европа. Нейната награда бе връчена от проф. д-р Димитър Димитров – ректор на Университета за национално и световно стопанство.

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