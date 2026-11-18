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До 30 юни 2027 г. ще завърши едно от най-сериозните финансови придобивания

Финансовата сцена напуска един голям български играч - ПИБ, която е създадена преди 33 години от Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев

Eurobank - собственик на Пощенска банка, договори покупката на 65% от Първа инвестиционна банка от мажоритарните собственици Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев за около 650 млн. евро, съобщиха в сряда от двете финансови институции.

Предвиденото сливане ще създаде

най-голямата банка у нас по активи и депозити с

около 20% дял,

изчисляват от купувача по данни към края на септември. Пощенска банка и ПИБ ще имат общо активи за 24,654 млрд. евро.

Оценката за целия капитал на ПИБ, без притежаваните от самата нея акции, е 1,003 млрд. евро, уточниха в официално съобщение оттам. Така петата по големина банка направи Пощенска банка номер 1 в България. От финансовата сцена слиза един голям български играч, а трезорите с родни собственици останаха с двама по-малко. На пазара остават български, но малки банки - ЦКБ, която заема вече петото място, Инвестбанк, БАКБ, Тексимбанк, Интернешънъл Асет Банк.

ПИБ е създадена през октомври 1993 г. от двама млади тогава финансисти - Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. Тридесет години по-късно - през 2023 г., по официални данни двамата имат по 27,33 на сто от финансовата институция, акционер е и държавната Българска банка за развитие (ББР) с 18,5 %, а 11% от акциите се търгуват свободно на Българската фондова борса.

Вярваме, че Eurobank е правилният дългосрочен партньор за следващия етап от развитието на ПИБ, коментираха Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев. Основателите посочват доверието на клиентите и работата на служителите като основа за развитието на банката, създадена от тях през 1993 г.

Постигнатата рекордна цена на придобиването потвърждава мнението на финансисти, че

ПИБ е показала през последните 5 г. сериозна

промяна и развитие на клиентска база

сред микро-, малък, среден и корпоративен бизнес, притежавайки клонове и офиси в над 61 града и населени места. От 2020 г. оперативният мениджмънт е под ръководството на Никола Бакалов, който е глаен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ПИБ.

Цената, на която Пощенска банка купува конкурента си под № 5, показва, че екипът знае как се повишава стойността на една финансова институция.

Обявената цена е от 6,73 евро

на акция

Договорът допуска корекции при приключване след 30 юни 2027 г. и при продажба над балансовата стойност на два имота извън основната банкова дейност.

На фондовата борса поскъпването на акциите на ПИБ започна ден преди официалното обявяване на сделката на 18 ноември.

Причината - новината за преговорите вече бе публикувана от гръцкото финансово издание Euro2day. То посочва, че разговорите са в ход, без да има сигурност за изхода им. В резултат котировките във вторник скочиха с 16,98% - от 5,30 на 6,20 евро. За деня бяха сключени 281 сделки с 241 496 акции при оборот от 1,42 млн. евро. Банката беше най-активно търгуваната компания по оборот в тогавашната сесия.

В търговията на 18 ноември последната котировка на БФБ е 6,70 евро, или нагоре с още 8,06%. Така общото поскъпване достигна 26,4%.

Оборотът с ПИБ надхвърля 26,9 млн. евро при

изтъргувани 4 млн. акции

Стойността на сделките вече е многократно над тази от предишния ден, когато банката също беше начело по оборот.

При 6,70 евро борсовата цена е само с 3 евроцента под договорената за контролния пакет.

Движението показва приближаване към обявените условия на придобиването, чието приключване обаче предстои.

Публичните справки за борсовите сделки показват цени и количества, но не разкриват имената на крайните купувачи. В проверените съобщения няма потвърждение, че именно Eurobank е купувала тези акции на борсата.

Придобиването се очаква да приключи през първите 6 месеца на 2027 г. след регулаторните одобрения. Търговото предложение за останалите акции е планирано за второто или третото тримесечие, а юридическото сливане - за последните три месеца на 2028 г.

Българската банка за развитие

(ББР) е поела

неотменим ангажимент да предложи дела

си от около 18%

при бъдещото търгово предложение, съобщиха още от Eurobank. Публикуваната от ПИБ акционерна структура посочва 27,35 млн. акции на ББР. При цена от 6,73 евро този пакет би струвал около 184,1 млн. евро. Държавното участие има предистория.

През 2019 г. цялостната оценка на ЕЦБ установи капиталови нужди на ПИБ от 262,9 млн. евро. Резултатът е изчислен по тогавашния преглед на качеството на активите и стрестест, основани на данни към края на 2018 г.

През юли 2020 г. ББР придоби 27,35 млн. акции на ПИБ при цена от 5 лв. всяка. Стойността бе 136,75 млн. лв. Данните за броя, цената и момента на придобиването са посочени в одитен доклад на Сметната палата за държавната банка.

Покупката ще се финансира с наличен капитал и увеличение на капитала на Eurobank със 750 млн. евро.

Общото събрание е планирано за

9 декември, а купувачът очаква

над 70 млн. евро годишни икономии след данъци при пълно реализиране на ефекта до 2029 г.

От почти десетина години във финансовите среди се коментираха възможни продажби на ПИБ, както и цената, на която Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев биха се разделили с банката, която са създали преди 33 години.

Непотвърдено и до днес е, че една от първоначалните цени е била около 2 милиарда евро.

С гръцките собственици на Пощенска банка сериозни преговори е имало още през 2022 г., но медиите така и не са достигнали до официална информация за тях.

През май 2024 г. “Капитал” съобщи за

напреднала процедура по

продажба на ПИБ

и интерес от УниКредит Булбанк и Пощенска банка Тогава се обсъждаше възможност за избор на купувач още същия месец и приключване на сделка в края на 2024 г. или началото на следващата. На 21 май 2024 г. ПИБ отговори официално, че в банката не е започнала и не се провежда процедура по дю дилиджънс - подробната проверка, обичайна при подобно придобиване. Банката определи публикацията като непотвърдена и заяви, че промените в собствеността ще бъдат съобщавани по официалните канали.

В публикация на “Капитал” от 14 септември 2026 г. се проследява друга продажба от двамата акционери - на участията им в УНИ банка в Северна Македония на Sparkasse. Посочената оценка за цялата институция е 69 млн. евро, а Минев и Мутафчиев държат по 36,45%. УНИ банка е с общи контролиращи собственици с ПИБ, а не нейно дъщерно дружество.