Нов играч на пазара на горива у нас се появява след сделка, разрешена от САЩ, за продажбата на българския бизнес на сръбската NIS. Купувач е “Уни Енерджи”, която развива бензиностанции под швейцарската марка AVIA.

Фирмата е собственост на Ивайло Константинов, чието име се свързва с една от най-големите компании за автобусен транспорт - “Юнион Ивкони”, която 54-годишният бизнесмен създава през 1992 г. Преди 7 години “Юнион Ивкони” се обедини със своите конкуренти “Етап адрес” и “Груп плюс”. За кратко Константинов влезе в политиката като депутат от ГЕРБ.

Още през есента на 2025 година Комисията за защита на конкуренцията разреши на Ивайло Константинов да придобие бензиностанциите на “Газпром” чрез фирмата “Уни Енерджи”.

Новото решение е за договорка още от 20 юни 2025 г., но останала блокирана заради американските санкции срещу сръбската петролна компания, тъй като тя е собственост на “Газпром”.

Според сръбското издание “Инсайдер” лицензът позволява прехвърлянето на българския бизнес до 31 май 2027 г. Условието е парите от продажбата да постъпят в блокирана сметка в американска финансова институция. NIS може да продаде активите си, но няма да има право свободно да използва получената сума. Средствата не могат да бъдат прехвърляни към санкционирани лица или по сметки в Русия без допълнително американско разрешение. Същият лиценз позволява и продажбата на румънското подразделение на NIS на Argenta.

В България NIS притежава 22 бензиностанции под марката “Газпром”. Придобиването включва и складови активи в района на Костинброд. Бензиностанциите са в различни части на страната. Сред тях има четири обекта в София, три в Пловдив, два в Бургас и по един в редица областни градове. Веригата има и обекти по натоварени пътни направления.

На 15 януари 2026 г. Комисията за защита на конкуренцията разрешава на “Уни Енерджи” да придобие и бензиностанции на фирма “Зара-Е” и основната петролна база на старозагорската компания. Тя е на пазара от повече от три десетилетия. Нейният дългогодишен управител Живодар Терзиев бе председател на Българската петролна и газова асоциация.

В сайта на AVIA се посочва, че компанията има 11 локации. С добавянето на 22-те бензиностанции на “Газпром” и осемте на “Зара” общата бройка става 41. По-дългосрочните планове предвиждат до 2030 г. мрежата да стигне 70 обекта. Така компанията ще се нареди сред по-големите играчи на пазара на горива у нас. В момента “Лукойл” има над 217 бензиностанции у нас, “Петрол” е с 243 обекта, Shell има 110, OMV съобщава за 94 бензиностанции, а “Ромпетрол” държи 60.

При одобрението през септември 2025 г. КЗК посочи, че обединеният пазарен дял на NIS и AVIA остава под 5%. Придобиванията обаче ще дадат възможност на “Уни Енерджи” да развие и собствена инфраструктура за съхранение и разпределение на горива. Особено значение има базата в Стара Загора, разположена в район с удобен достъп до Южна България. Активите на NIS край Костинброд биха осигурили логистично присъствие и в западната част на страната. Бъдещата мрежа би могла да работи по два различни начина - като продава директно и като доставя горива на едро.

