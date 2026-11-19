С връщането към тарифите от 2022 г. поскъпването ще е двойно, алармира опозицията

И студентите и храмовете ще плащат скъпо

Компенсациите покриват разликата, успокояват управляващите

За първи път от 2022 г. насам училищата и детските градини ще плащат ток като бизнеса, което вероятно ще удвои сметките им. Това е заложено в бюджета за 2027 г., предупреди опозицията.

Разликата между промишлената и битовата тарифа е повече от два пъти - през октомври образователните институции са плащали 74 евро за мегаватчас, а цената за небитови потребители е била 190 евро, обясниха от “Продължаваме промяната”.

“Това контрастира с уверенията, че има 2 млрд. евро за компенсации. Ако сметнем, че тази група не трябва да е към битовите потребители, виждаме как управляващите ги обричат на безпаричие”, обяви депутатът Радослав Рибарски. И допълни, че градините и яслите ще бъдат третирани като небитови потребители и ще бъдат компенсирани до цена на тока от 180 евро. Депутатът обърна внимание и че много училища използват природен газ, който скочи с 32,5% от 1 ноември, а се очаква и ново увеличение от декември с 14%.

За проблема алармираха миналата седмица и от ГЕРБ. Предупредиха, че ще внесат предложение между двете четения на бюджета студентски общежития, градини, ясли, училища и молитвени храмове да бъдат компенсирани до цените за битови потребители.

“Студентите трябва да плащат много високи цени за електроенергия. Докато се говори за компенсации за бизнеса, се забравя тази голяма група хора”, каза депутатката Йорданка Фандъкова.

Всъщност в бюджета за тази година е записано, че компенсациите за детски ясли, градини, училища, спортни школи, читалища и религиозни обекти покриват разликата до цената, плащана от битовите потребители. По-късно в обхвата е добавено и уличното осветление.

В проекта за 2027 г. това изречение не присъства. Остава общият механизъм за компенсации, без изрично гарантиране на преференциалните условия.

Програмите, по които училища, детски градини, студентски общежития и молитвени храмове са били компенсирани или са плащали ток като битови потребители, не се прилагат от март 2025 г. Тази мярка не е била част от държавния бюджет и се е одобрявала с министерски постановления, обясни Румяна Петрова от ПБ, която е шеф на енергийната комисия. А зам.-министърът на енергетиката Кирил Темелков увери, че ще се обсъждат варианти да се продължи подпомагането на образователните институции. Не било записано в бюджета, защото “в много от тези институции се извършва и търговска дейност, което затруднява прилагането на схемата за регулирани цени като при домакинствата”. И Темелков потвърди, че вероятно ще има решение на МС.

До редакционното приключване на броя нямаше коментар от финансовото министерство дали сегашният механизъм за тях ще се запази, или ще получават компенсации като всички фирми.

Обявената схема за компенсиране на бизнеса заради високите цени на тока бе определена като “доста по-балансирана от предлаганите досега” от бившия финансов министър Симеон Дянков, който сега оглавява Фискалния съвет. Според него бюджетът е “честен”. Като недостатък посочи, че няма свиване на разходите, а голяма част от допълнителните приходи са еднократни - като облагането на свръхпечалбите. И бе категоричен, че е нужно рязко съкращаване на администрацията, като само в централната имало 35 хил. ненужни чиновници, или 1/3.

