9 часа дебати в ресорната комисия

След близо 9 часа спор във вторник между управляващи и опозиция бюджетната комисия изпрати план-сметката на държавата за 2027 г. към пленарната зала. В сряда и останалите ресорни комисии я одобриха.

Макрорамката предвижда бюджетен дефицит от 3,5%, 8,6 млрд. евро нов дълг, икономически растеж от 2,5% и средногодишна инфлация от 4%. Минималната заплата пък става 660 евро от 1 януари.

Спорът между управляващи и опозиция беше по-интересната част от комисията. Лидерът на ПП Асен Василев се появи с емблематичната си синя вратовръзка на пера, която традиционно слага при разглеждане на бюджета. Той постави пред себе си и празна кошница с надпис “Грижа”. Така иронизира политиката по доходите, заложена в бюджета, от която ще обеднеем, а икономиката ще влезе в рецесия.

Депутатът Здравко Марков от “Прогресивна България” пък седеше усмихнат, поставил пред себе си книгата “Как държавите фалират”. Но не за себе си, а за да я подари на Асен Василев и да се види “кой пусна публичните финанси по шейната” с дефицити, автоматизми за доходите и икономика на потреблението. По време на дебатите Марков сложи книгата в празната кошница пред Василев.

Владислав Панев от ДБ обаче върна топката към управляващите: “Най-голямата реформа, която аз виждам дотук, е това, че г-н Здравко Марков е донесъл книгата “Как държавите фалират” на Рей Далио. Призовавам всички депутати от “Прогресивна България” да я прочетат, за да си направят изводи за този бюджет”. Дано напълните тази кошница с нещо по-различно от това “Как държавите фалират”, не остана длъжен и Василев.

Финансовият министър Гълъб Донев обясни, че бюджетът предлага максимално възможното финансиране, а на много държави, които са били в процедура по свръхдефицит като България, им се наложило да задържат или да свиват социални разходи.

Той определи бюджета като най-социалния от години насам и добави: “Най-големите разходи в него са за пенсии, социални плащания и заплати”.

Бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ сега Владислав Горанов постави акцент върху огромния ръст на разходите - с 2,5 млрд. евро. Гълъб Донев защити проекта с аргумента, че той поставя начало на възстановяването на публичните финанси и подкрепя икономическия растеж, доходите и инвестициите в инфраструктура. Сред приоритетите са и подобряването на събираемостта на приходите и ограничаването на укриването на данъци и осигурителни вноски.