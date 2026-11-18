Не казват кой е инвеститор

Ще се строи на бивш военен полигон в село Бодрово до Димитровград

Бъдещ завод за барут в село Бодрово до Димитровград бе обявен от кабинета за обект от национално значение. Инвестицията е за 250 млн. евро и ще създаде 100 нови работни места. В момента проектът е в процедура по сертифициране като приоритетен.

Решението е мотивирано със

стратегическата роля на инвестицията за

националната сигурност

и отбранителната индустрия, както и с необходимостта от укрепване на сигурността на доставките на барут за България, ЕС и НАТО, пише в правителственото прессъобщение.

Съобщава се, че със завода ще бъде създаден нов производствен капацитет в страната, който ще допринесе за намаляване на зависимостта от внос. Не се посочва обаче кой е инвеститорът. Заводът ще заработи в края на 2028 или началото на 2029 г. Вероятно ще се изгражда върху държавен терен с площ над 1000 декара, който е бил военен полигон и е собственост на Министерството на отбраната.

Кметът на Димитровград Иво Димов каза, че преди е имало сондиране на идеята и явно сега проектът е в по-напреднала фаза. Той обаче заяви, че в общината не е постъпвала информация за инвестицията или за технологията, тъй като теренът е държавен. По думите му такава информация не е минавала през общината и вероятно това ще стане, когато се стигне до изготвянето на проект.

Досега у нас има две инвестиционни намерения за заводи за барут. Преди месец вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че проектът за завод за барут и боеприпаси, договорен с германската компания “Райнметал”,

ще бъде преместен на

терен до Бургас

Първоначално беше планирано да бъде в района на ВМЗ - Сопот, но последните планове са той да се реализира върху парцел край морския град, каза той.

“Теренът е собственост на Министерството на отбраната и разполага с цялата необходима прилежаща инфраструктура за бързото стартиране на производството. Ще обявим този обект със значение за националната сигурност, така че да мине по облекчен административен ред”, обяви Пулев.

Другият завод за барут е планиран край Смядово. Инвеститор е “Караш Инвест”, чийто собственик е Христо Гебрев, син на Емилиян Гебрев. От май 2025 г. има одобрен ОВОС за проекта “Изграждане на инсталация за производство на двуосновни (нитроестерни) барути за миномети, за артилерийски изстрели и за твърди ракетни горива” в Смядово, област Шумен.

На 8 октомври тази година е допълнено постановление на Министерския съвет, с което

две фирми са включени в списъка на

стратегическите обекти

и дейности от значение за националната сигурност. Едната от тях е “Караш Инвест”.

Инвестицията е предвидена в бившия химически комбинат в Смядово, който е бил голям производител на взривни вещества. Инвеститорът разполага с производствена площадка и съществуващи сгради. Идеята е да се използва част от тях, но и да се изградят нови мощности.