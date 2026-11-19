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Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК) организира посрещане на новото Божоле в София днес, съобщиха от камарата.

По стара френска традиция всяка година в третия четвъртък на месец ноември се посреща първото младо вино Божоле. От вече близо 20 години тази традиция се спазва и в България. Основна заслуга за провеждането на празника на "Младото Божоле" в нашата страна през последните години има и Френско-българската търговска и индустриална камара, която всяка година събира предприемаческия и политическия елит на страната на прием в чест на „Божоле Нуво“.

Камарата ще посрещне гостите в зала 6 на НДК от 19:30 часа, пише БТА.

Събитието е своеобразен ежегоден празник на френското вино от регион Божоле, който поставя София наравно със 110 световни града, отбелязващи „Божоле Нуво“ - Париж, Токио, Ню Йорк и други.

Със своите над 2000 гости - директори на международни компании, представители на правителството, посланици, представители на дипломатическия кръг и институционални партньори, мероприятието е платформа за разширяване на мрежите от контакти.