САЩ са против "строги регулации" срещу изкуствения интелект под каквато и да било форма, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп преди резговори с китайския си колега Си Дзинпин, предаде Франс прес.

"Това е свръхинтелект, но трябва да го държим под око. Ние сме против всяка форма на строги регулации или каквито и да било мерки за контрол и задушаване на СИ и няма да позволим това да се случи", каза Тръмп пред лидерите от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), използвайки предпочитаното от него понятие за изкуствен интелект – super intelligence, или свръхинтелект, пише БТА.

Очаква се по време на двустранната среща със Си ИИ да бъде предмет на разговорите.