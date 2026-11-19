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Ипотечното кредитиране се повиши, прегрява. Хората, които работят и изплащат апартаменти, най-вероятно ще успеят да се справят. Ако загубят работата си, това е проблем.

Това каза старши изследователят в Института за пазарна икономика Петър Ганев по Би Ти Ви.

Темата за по-високите лихви коментира и съизпълнителният директор на Българската предприемаческа асоциация Александър Нуцов.

"Лихвите върху ипотечните кредити стоят на нива, които в Европа трудно могат да бъдат намерени. Не казваме, че нивата ще се променят. Традицията у нас е плаваща лихва. По-уязвими сме, но се очаква плавно покачване на лихвите", каза още Ганев.