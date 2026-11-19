Американският разработчик на изкуствен интелект „Антропик“ (Anthropic) набра 81,3 млрд. долара при най-голямото първично публично предлагане в историята, след като увеличи броя на предложените акции и определи цена над първоначалния диапазон, предаде Ройтерс. Сделката оцени създателя на чатбота „Клод“ (Claude) на около 1,5 трлн. долара при отчитане на всички потенциални акции.

Компанията определи вчера (местно време) цена от 83 долара за акция спрямо първоначално обявения диапазон от 70 до 78 долара. Броят на предложените акции беше увеличен с около 19 на сто до 980 млн. С това предлагането надхвърли предишния рекорд, поставен от „Спейс Екс“ (SpaceX) на Илон Мъск през юни.

Общият размер на набрания капитал достигна 107,3 млрд. долара, включително още 26 млрд. долара от частно пласиране на акции на същата цена. Оценката от 1,5 трлн. долара включва потенциалното издаване на акции по опции и други инструменти за възнаграждение с акции. Без тях стойността на компанията е около 1,1 трлн. долара, пише БТА.

Търговията с книжата на „Антропик“ на Nasdaq трябва да започне днес под борсовия код ANT. Компанията е първият голям разработчик на водещи модели за изкуствен интелект, който излиза на борсата.

Предлагането привлече силно търсене въпреки напрежението около технологичните акции през последните седмици. Производителите на чипове и доставчиците на облачни услуги бяха под натиск заради високите оценки, растящите разходи за инфраструктура и внезапното оттегляне на Дженсън Хуан от ръководството на „Енвидиа“ (Nvidia).

Армина Розенберг, портфейлен мениджър и съосновател на „Минотавър кепитъл“ (Minotaur Capital), която очаква да получи акции от предлагането, определи сделката като показател за интереса на инвеститорите към ИИ. Тя предупреди обаче, че едно листване няма да разсее всички опасения. Следващите финансови отчети на „Антропик“ ще бъдат сред най-ясните тестове за икономическата устойчивост на сектора, посочи Розенберг.

Фючърсите върху американските фондови индекси се повишиха след оповестяването на подробностите по сделката, докато азиатските технологични акции останаха под натиск. Успешен борсов дебют може да насърчи и други компании да излязат на публичните пазари. Според Ройтерс конкурентът „ОупънЕйАй“ (OpenAI) може да се насочи към листване още през следващата година.

Водещи организатори на предлагането са „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) и „Морган Стенли“ (Morgan Stanley), които ръководят синдикат от 22 банки. Двете банки организираха и първичното публично предлагане на „Спейс Екс“.

Растежът на „Антропик“ е подкрепен от търсенето на моделите „Клод“, особено на инструмента за програмиране „Клод код“ (Claude Code). Към 31 октомври приходите, изчислени на годишна база според текущия темп на продажбите, достигнаха 81 млрд. долара, с 10 млрд. долара повече спрямо края на септември.

Към 30 септември компанията имаше 11 900 клиенти, всеки от които е генерирал поне 100 000 долара приходи за предходните 12 месеца. В края на миналата година тези клиенти бяха над 1500.

Приходите през третото тримесечие нараснаха с 47 на сто спрямо второто до 16,96 млрд. долара. Компанията обаче отчете оперативна загуба от 567 млн. долара след оперативна печалба от 974 млн. долара през предходното тримесечие.

Нетната загуба се сви до 23,3 млрд. долара от 66,3 млрд. долара през второто тримесечие. В нея са включени неоперативни позиции, свързани с облигации, конвертируеми в акции.

Поддържането на бързия растеж изисква все повече средства. През първата половина на 2026 г. „Антропик“ изразходва близо 9 млрд. долара за изчислителна мощност и инфраструктура, почти четири пъти повече спрямо година по-рано. През третото тримесечие компанията понесе допълнителни разходи за изчислителна мощност от 5 млрд. долара, което намали приходите, генерирани на всеки долар такива разходи.

Компанията пое ангажименти за близо 900 млрд. долара за изчислителни ресурси с инфраструктурни партньори, включително „Амазон“ (Amazon) и „Гугъл“ (Google), част от „Алфабет“ (Alphabet). Ресурсите ще бъдат използвани за обучение и работа на модели за ИИ.

В документацията за предлагането „Антропик“ предупреди, че доставчиците ѝ разчитат на външно финансиране и кредитна подкрепа за закупуване на чипове и изграждане на инфраструктура. Ако тези средства станат недостъпни или по-скъпи, договореният капацитет може да бъде забавен, да поскъпне, да бъде намален или да не бъде предоставен.

Компанията е изправена и пред въпроса как да съчетае търговските си цели с поставения акцент върху безопасността на ИИ. Главният изпълнителен директор Дарио Амодей призова сектора да забави разработването и пускането на все по-мощни модели, като предупреди, че технологичният напредък може да изпревари способността на обществото да управлява рисковете. В борсовата документация компанията призна, че разработването на по-усъвършенствани модели и разширяването на приложенията им може да увеличат риска от причиняване на вреди.

Конкуренцията за корпоративните клиенти също се засилва. Според данни на платформата за управление на фирмени разходи „Рамп“ (Ramp), цитирани от Ройтерс през септември, моделът „Джи Пи Ти-6 Астра“ (GPT-6 Astra) на „ОупънЕйАй“ е привлякъл около 13 на сто от проследяваните разходи на предприятията за ИИ спрямо около 8 на сто за „Клод Фейбъл“ (Claude Fable) на „Антропик“.

Проучване на „Капджемини“ (Capgemini) показа, че 59 на сто от ръководителите на големи компании планират да увеличат използването на модели с отворен код през следващата година, тъй като разходите за ИИ надхвърлят бюджетите им. „Мета платформс“ (Meta Platforms), един от най-големите клиенти на „Антропик“, също се стреми да намали използването на моделите ѝ, като развива собствени възможности, съобщи по-рано Ройтерс.

Питър Сингълхърст, ръководител на отдела за частни компании в „Бейли Гифърд“ (Baillie Gifford), която инвестира около 1,5 млрд. долара в „Антропик“ преди предлагането, заяви, че най-голямата част от стойността в сектора ще се насочи към водещите разработчици. Според него компанията разполага с необходимите предпоставки да запази позициите си, макар това да не е гарантирано.