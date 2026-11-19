Цените на петрола вървяха разнопосочно в азиатската търговия след загубите от предходната сесия. Очакванията за излишък на пазара и увеличението на запасите в САЩ ограничиха възможността за възстановяване на котировките въпреки продължаващите рискове за доставките от Близкия изток, предаде Ройтерс.

Към 09:05 ч. българско време фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 30 цента, или с 0,33 на сто, до 92,26 долара за барел. Декемврийските фючърси на американския лек суров петрол (WTI) поевтиняха с 4 цента, или с 0,05 на сто, до 83,22 долара за барел. Контрактът изтича в петък, а по-активно търгуваният януарски контракт поевтинява с 22 цента до 82,09 долара.

През предходната сесия Брент загуби 1,3 на сто от стойността си, а американският лек суров петрол - 3,2 на сто до най-ниското си равнище от 26 август. Натиск върху цените оказаха очакванията за излишък, след като превозите на суров петрол през Ормузкия проток се възстановиха приблизително до равнищата отпреди войната, предаде БТА.

По-голямото от очакваното увеличение на американските запаси също натежа върху пазара. Запасите от суров петрол в САЩ нараснаха с 3,4 млн. барела до 417,8 млн. барела през седмицата до 13 ноември, съобщи Управлението за енергийна информация. Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха увеличение от едва 58 000 барела.

Пазарът е притиснат между фактори, които предполагат понижаване на цените, и геополитически рискове, които ги подкрепят, заяви Приянка Сачдева, ръководител на отдела за пазарни анализи във „Филип Нова“ (Phillip Nova). По думите ѝ натрупването на запаси може да натежи върху котировките за кратко, докато нерешените проблеми с доставките могат да поддържат рисковата премия значително по-дълго.

Очакванията за по-високи лихви в САЩ също ограничават цените. По-скъпото кредитиране може да забави икономическия растеж и търсенето на петрол, а укрепването на долара оскъпява суровината за купувачите, използващи други валути.

Протоколът от октомврийското заседание на Управлението за федерален резерв (УФР), публикуван снощи, засили очакванията за повишение на лихвите през декември. Според анализатори на брокерската компания Пи Ви Ем (PVM) въпросът за пазарите вече е с колко ще бъде увеличена лихвата. Това подкрепя долара и затруднява възстановяването на петролните котировки, посочиха те.

Рисковете за доставките от Близкия изток обаче се запазиха. Ирански медии съобщиха в сряда, позовавайки се на военноморските сили на страната, че три петролни танкера източно от Ормузкия проток са били извадени от строя от мини. В четвъртък подкрепяното от Иран движение на хусите изстреля ракети към саудитската столица Рияд, но службата за гражданска защита на Саудитска Арабия заяви, че опасността е отминала.

Инвеститорите очакват тристранната среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия за сигнали относно възможни преговори за прекратяване на войната с Иран и руската инвазия в Украйна.

Междувременно Ройтерс съобщи вчера, позовавайки се на източници от сектора, че украинските атаки с дронове са намалили обема на преработвания суров петрол в руските рафинерии с 45 на сто от края на октомври.