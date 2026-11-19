Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, организира поредното събитие, посветено на устойчивото развитие и възможностите, които то предоставя за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса. Форумът „ОББ за устойчив бизнес – предизвикателства и възможности“ събра водещи експерти по устойчивост и представители на бизнеса от София и региона. Събитието бе открито с презентации на двама от водещите мениджъри на ОББ и KBC Group в България – Дияна Димитрова-Каменова, изпълнителен директор „МСП Банкиране“, и Добромир Добрев, изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и пазари“.

Дияна Димитрова-Каменова

Дияна Димитрова-Каменова зададе общата насока на дискусията и очерта основните стратегически принципи и цели. „ОББ разглежда устойчивостта като част от дългосрочното партньорство със своите бизнес клиенти и като част от естествения преход към по-ефективни бизнес модели. Нашата роля в този преход е да осигурим финансиране за инвестициите, свързани с прехода, и да споделяме опита и знанието, които имаме по тази тема. Устойчивостта е част от стратегията на ОББ и на цялата ни група KBC“, сподели тя. В своята презентация тя посочи редица примери за реализацията на успешни проекти в областта на ESG и за това как банката подкрепя бизнеса в прехода към устойчивост. Силен акцент по време на представянето беше поставен на новите тенденции в развитието на програмите за бизнеса, които комбинират гаранционно покритие и грантова част. Такава например е новата програма „Кръгова икономика“, управляваната от ОББ в консорциума „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ) съвместна програма с Фонда на фондовете. Тя комбинира кредитиране на проекти за енергийна и ресурсна ефективност и грант до 15% и това само чрез кредитната процедура, без да е необходимо отделно одобрение на проекта. Изпълнителният директор „МСП Банкиране“ на ОББ открои „Академия за устойчивост“ и програмата ТРАНСФОРМАТОР като примери за споделяне на знания с бизнеса. Сред инструментите за физически лица тя посочи енергийния калкулатор на сайта на ОББ, който помага на потребителите да оценят енергийната ефективност на своя дом и предлага съвети за подобряването ѝ. Друг пример е функцията в ОББ Мобайл за проследяване на въглеродния отпечатък на покупките на всеки един клиент. Базовият принцип в изпълнението на стратегията на ОББ за устойчивост е финансовата стабилност и ефективното управление на риска, без които нито един бизнес не може да се развива устойчиво. Целта на ОББ е да максимизира ползите, да минимизира негативното влияние и да стимулира отговорното поведение.

Добромир Добрев

Добромир Добрев насочи вниманието на участниците във форума към конкретни мерки и резултати, свързани с устойчивостта, които ОББ постига в своята дейност и чрез които влияе върху бизнеса и обществото като цяло. Той отдели специално внимание на Белите книги – задълбочени анализи, които ОББ прави ежегодно за осем индустриални сектора в страната и четири тематични направления, свързани с водата като ресурс, опаковките и пластмасата, обезлесяването, адаптацията и устойчивостта. Белите книги са инструмент, който дава ясна картина за това как се развива кредитният портфейл на банката в тези сектори спрямо заложените цели за устойчивост при кредитирането и работата на съответните звена в ОББ.

„За първите девет месеца на 2026 г. банката е предоставила над 600 млн. евро финансиране в направления като производство и съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници, електромобили, енергийно ефективни сгради и домове. През миналата година над 90% от финансирането в енергетиката е за проекти за възобновяеми източници“, каза той.

Изпълнителният директор „Корпоративно банкиране и пазари“ на ОББ сподели, че в ОББ се управляват над 50 финансови инструмента и гаранционни програми за бизнеса. Конкретно устойчивите проекти могат да получат финансиране и по линия на специализирани финансови инструменти. Специално внимание беше отделено на програмата на Фонда за устойчиви градове, който предоставя възможност на общини, публично-частни партньорства, публични и частни дружества да получат кредити в размер до 22 млн. евро и със срок от 20 години за проекти за енергийна ефективност, устойчива мобилност, зелена градска инфраструктура, образование, здравеопазване и туризъм. В своята презентация Добромир Добрев даде и конкретни примери за проекти, които могат да служат за пример за активно отношение към околната среда, опазването на водните ресурси и биоразнообразието, в които да бъдат пряко ангажирани и местните общности, неправителствените организации, служителите на банката като доброволци и гражданите. Той разказа още, че близо 16 000 дръвчета растат в Синята гора на KBC Group в България, а по програма ВОДИМ ОББ и Mastercard са възстановили шест планински чешми, поставили са диспенсъри за пречистване на водата в девет училища и по този начин само за една учебна година са дали възможност на учениците да пият чиста вода от чешмата, спестили са на семействата им средства от закупуването на бутилирана вода и са намалили използването на пластмаса от бутилки с над 1 тон. Посланието е, че чрез малки крачки, направени от много хора и организации, могат да се постигнем значими цели за устойчивост.

„ОББ за устойчив бизнес – предизвикателства и възможности“ продължи с лекция на Апостол Дянков, началник на отдел „Климат и енергия“ в Столична община. Експерт с богат опит в сферата на устойчивостта и преподавател в ESG Академията на ОББ, той представи последните тенденции и промени в областта на управлението на климатичните рискове в Европейския съюз. В изказването си той обърна внимание, че ЕС предвижда да бъдат обособени стоте най-уязвими региона на територията на Съюза по отношение на климатичните рискове и към тях да се насочат солидни инвестиции за превенция, мониторинг и проследяемост на рисковете. Според експерта това ще отвори сериозна възможност за бизнеса и ще насърчи устойчивата промяна и зелените инвестиции в икономиката на всички държави в ЕС.

Събитието продължи с панелна дискусия, модерирана от доц. д-р Марина Стефанова, заместник-декан „Устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В нея със своите мнения, позиции и споделен опит се включиха Силвия Павлова, съосновател и управляващ партньор на „Оренда Груп“, Албена Маркова, съдружник, „Консултантски услуги“ в PwC Югоизточна Европа и ръководител на платформата за устойчивост на PwC за Централна и Източна Европа, Добромир Симидчиев, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Хидролиа“, и д-р Кирил Величков, директор на дирекция „Европейски проекти и финансови инструменти“ в ОББ.

В рамките на дискусията Силвия Павлова представи природно базираните решения на Оренда Груп чрез козметичната ѝ марка Wooden Spoon и опита на компанията в създаването на кръгов икономически модел. Любопитен акцент бяха примерите за опаковките на биокозметиката, които са изработени от 100% естествени и остатъчни агроматериали – комбинация между окосена трева и рециклирана хартия – и са напълно компостируеми. Тя открои сертификацията по стандарта B Corp като конкурентно предимство, което подкрепя позиционирането на продуктите сред потребителите на биокозметика. Оренда Груп е една от малкото козметични компании в Централна и Източна Европа, които притежават такъв международно признат сертификат.

Добромир Симидчиев, изпълнителен директор на Хидролиа, обърна внимание и подчерта значението на превантивното управление на риска от страна на бизнеса. Той посочи, че компаниите в България имат различна степен на готовност за управление на рисковете, свързани с водата, и немалко от тях реагират последващо. По думите му стойността на водата, независимо че обикновено не е сред петте най-големи разхода на бизнеса, често се осъзнава едва при нейната липса. Той представи успешни проекти и работещи решения, свързани с управлението на водата – автоматизиране на водоподаването, затваряне на цикъла на отпадъчните води, пречистване и повторно връщане в производството на 95% от водата. Изпълнителният директор на Хидролиа даде и конкретни примери за работата на компанията по договори, базирани на изпълнението (резултатите) в управлението на водите, при които при едни и същи процеси чрез оптимизация може да бъде постигнато неколкократно намаление на използваните количества вода в дейността.

Албена Маркова сподели, че на устойчивостта трябва да се гледа като на инструмент за ефективност, управление на риска и конкурентоспособност. Тя подчерта необходимостта компаниите да прилагат комплексен подход, който включва възобновяема енергия, енергийна ефективност, кръгови модели и оценка на физическите рискове за активите. Според нея проектите за климатична адаптация ще бъдат ключови за способността на бизнеса да продължи да оперира при климатични и катастрофични събития.

Д-р Кирил Величков представи конкретни възможности за финансиране на устойчиви проекти от страна на ОББ. Той сподели, че близо 30% от бюджета на ЕС за периода 2021–2027 г. са предвидени за инвестиции в зелена икономика. Новите финансови инструменти позволяват на бизнеса да получи кредити с по-ниски изисквания за обезпечение и с по-изгодна лихва за реализацията на зелени проекти. Експертът на ОББ сподели и повече информация за новите грантови инструменти, които позволяват на банките директно да предоставят грантове на кредитополучателя при финансирането на проекти за устойчиво развитие.