Необичайна тройна звездна система, разположена само на 28 светлинни години от Земята, е открита от международен екип учени, съобщи за БТА българският астроном д-р Атанас Стефанов от Женевската обсерватория, който е част от научния екип и съавтор на изследването.

Системата, наречена Уелопоаи, съдържа три звезди, две от които са бели джуджета – плътни звездни останки, образувани след изчерпването на горивото на звезди, подобни на Слънцето. Това е най-близката известна до момента тройна звездна система с две бели джуджета.

Откритието е направено при рутинно търсене на планети извън Слънчевата система и поставя нови въпроси пред астрономите за начина, по който звездите се развиват и взаимодействат помежду си, посочи д-р Стефанов, цитиран от БТА.

Международният научен екип е ръководен от изследователи от Института „Тротие“ за изследване на екзопланети (IREx) към Монреалския университет в Канада. Първоначалната цел на наблюденията е била откриването на планети около близка звезда от типа червено джудже.

„Бях поканен да участвам в проучването заради опита си в областта на откриването на планети. Започна като съвсем рутинно търсене на планети около червеното джудже“, разказа Атанас Стефанов.

За наблюденията учените използвали високопрецизния инструмент SPIRou, монтиран на Канадско-френско-хавайския телескоп (CFHT) на Мауна Кеа, Хавай. Инструментът е предназначен за откриване на екзопланети чрез измерване на минимални промени в скоростта на звездите, предизвикани от гравитационното въздействие на обикалящите около тях небесни тела.

Вместо характерните за планетите слаби колебания обаче астрономите регистрирали значително по-голямо отклонение, което подсказало наличието на масивен звезден спътник.

„Планетите са много по-леки от звездите си и оказват едва забележимо гравитационно влияние върху тях. Обикновено измерваме колебание в скоростта на звездата от няколко метра в секунда. Вместо това засякохме почти 16 километра в секунда. Тогава разбрахме, че това, което ни се изплъзва, не е обикновена планета, а много по-масивен компаньон“, обясни българският астроном.

Последващият анализ показал, че скритият спътник има маса, надвишаваща половината от масата на Слънцето.

За да установят естеството на небесното тяло, учените насочили наблюденията си към телескопа Gemini North, също разположен на Мауна Кеа. С помощта на инструмента Alopeke, който позволява получаването на изображения с висока разделителна способност, те успели да заснемат слабия спътник. Оказало се, че той е бяло джудже.

„Всъщност търсехме планети. Вместо това открихме нещо много по-изненадващо“, каза за БТА водещият автор на изследването д-р Етиен Артиго от Института „Тротие“ за изследване на екзопланети към Монреалския университет. В системата вече било известно за съществуването на още едно бяло джудже, разположено на значително по-голямо разстояние. Така астрономите установили, че Уелопоаи представлява рядка тройна система, в която червено джудже и бяло джудже обикалят едно около друго, докато второ бяло джудже се движи по далечна орбита около двойката.

Според изследователите в радиус от 100 светлинни години от Земята не е известна друга звездна система с подобна конфигурация.

Още по-голяма загадка за учените представлява начинът, по който трите звезди са достигнали до сегашното си разположение. Астрономите предполагат, че преди да се превърне в бяло джудже, новооткритият спътник е бил звезда с маса около 40 процента по-голяма от тази на Слънцето. В хода на еволюцията си тя се е разширила до гигантски размери, достигайки стотици пъти първоначалния си радиус.

При подобни процеси разширяващата се звезда може да погълне своя по-малък спътник. Това обикновено води до значително сближаване на двете звезди или дори до тяхното сливане. В случая обаче червеното джудже е оцеляло след тази трансформация и продължава да се движи по сравнително широка и стабилна орбита.

„Тази система не би трябвало да съществува. Нямаме ясно обяснение за това как се е озовала тук. Това е въпросът, който ще ни води в следващите наблюдения“, коментира проф. Патрик Дюфур от Монреалския университет, специалист по бели джуджета и съавтор на изследването.

Откритието предоставя на астрономите възможност да изследват по-подробно процесите, които определят еволюцията на многозвездните системи, както и взаимодействията между звездите в последните етапи от живота им.

Д-р Атанас Стефанов участва и в международния научен консорциум, работещ с инфрачервения спектрограф NIRPS, разположен на 3,6-метровия телескоп в обсерваторията Ла Сия на Европейската южна обсерватория. През юли 2025 г. той съобщи за БТА за първите научни резултати от инструмента, предназначен за откриване и изследване на планети извън Слънчевата система. Тогава Стефанов обясни, че NIRPS позволява откриването на малки планети около хладни звезди от типа червени джуджета чрез изключително прецизни измервания на тяхното движение.

Сред първите резултати от работата на инструмента е потвърждаването на планети около Проксима Кентавър – най-близката до Слънцето звезда. Изследванията са част от международните усилия за откриване на земеподобни планети и изучаване на атмосферите им.