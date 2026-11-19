"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Догодина стартира и проект за контролирано изваляване на облаци с заделен финансов ресурс от около 3 млн. евро

Министерството на земеделието и храните подготвя мащабна инвестиционна програма във водната инфраструктура, науката и прякото подпомагане на фермерите през 2027 година. Това обяви земеделският министър Пламен Абровски по време на брифинг, посветен на финансовите рамки и новите политики в сектора.

"Вода, вода и отново вода, защото без вода няма земеделие", подчерта министър Абровски, очертавайки борбата със сушата и съхранението на водния ресурс като ключова задача пред държавата.

В момента МЗХ изгражда дигитална система за наблюдение в реално време на 19-те стратегически язовира от национално значение. Паралелно с това започва пълно проектиране и техническа инвентаризация на абсолютно всички язовири, стопанисвани от „Напоителни системи. Целта е държавата да има готова проектна готовност за ремонти и модернизация.

Акцент във водната политика е и рестартът на напоителна система „Малък Преславец" - мащабен проект, стартирал в края на 80-те години и изоставен през 90-те.

"Стартира предпроектно проучване, което ще осигури напояване на над 400 000 декара площи. С реализацията и на втория етап гарантираното напояване в цяла Добруджа ще надхвърли 1 милион декара", заяви министърът.

Освен това през 2027 г. България ще стартира собствен проект за контролирано изваляване на облаци с заделен финансов ресурс от около 3 милиона евро. По думите на министъра, всеки допълнителен сантиметър сняг в планините означава милиони литри контролирана вода във водния баланс на страната без почвена ерозия.

"През 2027 г. общият обем на планираните плащания за сектора надхвърля 1,9 милиарда евро", стана ясно от думите на Абровски. От тях над 1,6 милиарда евро са средства от Европейския съюз.

Какви средства за къде ще отидат:

- 850 милиона евро - директни плащания (включително подпомагане на доходите за малки и средни стопанства, екосхеми и обвързана подкрепа).

- 660 милиона евро - плащания за развитие на селските района по Стратегическия план.

- 38 милиона евро - секторни инвестиции и пазарни мерки (лозаро-винарство, пчеларство, плодове и зеленчуци).

- 8 милиона евро - подкрепа за рибарство и аквакултури.

"От националния бюджет са предвидени 230 милиона евро за държавни помощи. В тях се включват 173 млн. евро държавни помощи и 50 млн. евро преходна национална помощ (за тютюн, говеда, овце-майки и кози-майки). За възстановяване на част от акциза върху газьола са заложени 51,7 милиона евро, обяви министърът.

"За Селскостопанската академия за 2027 г. са заделени 46,3 милиона евро, което е увеличение с 5 млн. евро спрямо 2026 г. „Без вода няма земеделие, без наука няма просперитет", изтъкна министърът.

По отношение на структурата на МЗХ е извършена оптимизация с намаление от 757 бройки - съвкупност от незаети щатове, пенсионирани и освободени служители, като съкращенията няма да засегнат обслужването на земеделците. За оставащия състав е предвидена 5% индексация на заплатите, за да се компенсира инфлацията и промяната в осигурителния модел.

Относно извънредното подпомагане за сушата, министър Абровски разясни, че механизмът изисква доказване на 30% загуба на продукция по европейския регламент „Омнибус". За стопаните и животновъдите, които останат извън този обхват, подпомагането ще бъде осигурено чрез инструмента "de minimis", така че никой засегнат производител да не остане без подкрепа.