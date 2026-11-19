Euro NCAP провежда няколко краш теста през годината. Органицзацията публикува резултатите от последния си кръг за 2026 г. Девет автомобила бяха оценени с максималната оценка от пет звезди.

Областите на оценка са четири: Безопасно шофиране, избягване на произшествия, защита при катастрофа, както и мерки за безопасност след него.

Skoda Peak вдигна летвата в областта на защитата при катастрофи с резултат от 94%, най-високият процент, постигнат в автомобил, тестван по най-новия протокол Euro NCAP 2026.

Електрическият SUV постигна най-високи резултати при челен и страничен сблъсък, както и при страничен удар в мобилна бариера и колона. Стандартният централен вентилационен отвор, както и силната защита за краката и бедрата на уязвимите участници в движението, допринасят за максимална безопасност на водача и пътниците.

В защитата след инцидент, SUV моделът на Skoda е оценен на 92%, в избягването на инциденти - на 78%, а в безопасното шофиране - на 65%.

Mercedes GLE постигна най-висок резултат за безопасно шофиране със 74% и за избягване на инциденти с 87%. Германският модел отговаря на изискванията за получаване на пет звезди в тестовете през 2027 г., благодарение на усъвършенстваната система за поддържане на лентата, отношението към уязвимите участници в движението и разпоредбите, свързани със спасяването след инцидент. GLE е оценен с 90% за защита при катастрофа и 92% за мерки за безопасност след катастрофа.

Два от моделите на китайската марка Lepas постигнаха първо място по безопасност след катастрофа. Както L6, така и плъгин хибрида L8 PHEV постигнаха 95%. Те, заедно с модела L4 , бяха оценени с пет звезди. L4 постигна 64% за безопасно шофиране, 84% за избягване на инциденти, 90% за защита и 92% за безопасност след инцидент. Съответните резултати за L6 и L8 PHEV са 62%, 78%, 87% и 95%.

BMW X5 също получи пет звезди, като се открои със своята система за подпомагане на скоростта . В реални тестове в Испания, Италия и Франция BMW X5 правилно разпозна ограниченията на скоростта на местните пътища с 91%. Заслужава да се отбележи и интелигентното действие на системата за поддържане на лентата, която адаптира намесата си в зависимост от умората на водача.

BMW X5 е оценен със 71% за безопасно шофиране, 85% за предотвратяване на инциденти, 87% за защита при инциденти и 92% за безопасност след инцидент.

Ora 5 и H7 които китаскайската марка Great Wall Motors ще започне да сглобява в завода в Баховица край Ловеч в началото на следващата година, също са петзвездни модели в Euro NCAP. Първият е оценен със 70% за безопасно шофиране, 71% за предотвратяване на инциденти, 91% за защита при инциденти и 92% за безопасност след катастрофа, докато вторият е получил съответно 69%, 71%, 84% и 90%.

Kia Seltos допълва групата от девет петзвездни модела в този кръг от краш тестове. Той е оценен с 67% за безопасност при шофиране, 71% за предотвратяване на инциденти, 84% за защита и 90% за безопасност след катастрофа.