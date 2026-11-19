България може да насочи общо около 35 млн. евро към туристически маркетинг и подобряване на въздушните връзки през 2027 г., заяви министърът на туризма Илин Димитров в интервю на сцената с един от най-влиятелните гласове на германския туризъм - главния редактор на германското специализирано издание „Еф Фау Ве/Травелток" (fvw|TravelTalk) Клаус Хилдебранд. Той посочи, че по-добрата транспортна свързаност и съвместната работа с туроператори и авиокомпании трябва да помогнат за привличането на повече германски туристи.

Разговорът с Клаус Хилдебранд се състоя в Българския културен институт в Берлин по време на вечер, посветена на туризма. На събитието представители на туроператори, авиокомпании и туристически дестинации представиха плановете си за следващия сезон. Предлагането на полети от Германия до България през лятото на 2027 г. ще се увеличи с около 30 на сто, основно благодарение на новите програми на „Би Ейч Еър" (BH Air) и „Корендон" (Corendon).

Димитров заяви, че честите избори и смените на правителства и министри през последните пет години в България са затруднили провеждането на последователна туристическа политика. Като едно от основните предизвикателства през сезона на 2026 г. той открои недостатъчния брой полети от Германия въпреки доброто търсене.

По негови изчисления при достатъчен въздушен капацитет броят на германските туристи е можел да нарасне с между 5 и 10 на сто. Вместо това част от потенциалните посетители не са успели да организират пътуване до България, отбелязва БТА.