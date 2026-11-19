Платформата показва кой и как възлага поръчки, кои фирми ги печелят, кой седи зад тях и какви пари са получавали от държавата

Повечето случаи на свързаност са при общински съветници

Над 500 случаи на политици и длъжности лица, свързани с фирми, които са печелили обществени поръчки, разкрива платформата СИГМА 2.0.

Новата версия на платформата, разбработена от Министерството на иновациите и дигиталната информация заедно с ИТ сектора, беше представена от министър Иван Василев.

Платформата събира данни от Търговския регистър, декларациите от Сметната палата и системата за обществени поръчки в ЦАИС. Събрани на едно място, се вижда кой и как възлага поръчки, кои фирми ги печелят, кой седи зад тях и какви пари са получавали от държавата.

Всички тези данни са публични, но информацията досега беше трудна да се открие. Сега вече ще е разбираема, уточни министър Василев.

Той лично посочи бройката от 500 длъжностни лица - това са хора, които са заемали публична длъжност, подали са си декларация за доходи, в нея са посочили, че те или техни близки имат дял във фирма и тя е спечелила поръчка. Някои от тях са взели стотици милиони евро от държавата.

Има и такива, които не са декларирали сами участие, но платформата хваща свързаност в Търговския регистър.

В платформата има и функционалност за анализи - информация за институции, тенденции във времето, каква е била конкуренцията - само една оферта ли е била подадена, кое е било правителството. Може да се провери по региони и области какво се случва в дадена дейност.

Вижда се къде отиват парите на държавата, кои са най-активните институции, какво купуват, как и от кого. Изброени са топ 10 печеливши компании. Когато влезем в профила на компанията, има информация за нея - какво е печелила, откъде, управление на собствеността, имало ли е конкуренция, връзки с други дружества и лица. Системата ни дава предупреждение в червено, ако смята, че може да има нередност.

"Прозрачността няма политическа партия. Има лица от целия политически спектър, общински съветници, министри. Създаваме СИГМА, за да контролираме себе си и да ограничим възможностите за злоупотреби.

Повечето очакваме познати имена от публичното пространство, но всъщност повечето поръчки са свързани с общински съветници.

Например случаят с мантинелите - обществената поръчка е свързана със съпруга на общински съветник. Това не е незаконно, те нямат задължението да излизат от фирми, но има случаи, в които получават милиони от обществени поръчки в общината, в която работят, което поражда въпроси", разказа Василев.

Сътрудничим си с ДАНС за разследвания и ще ги предадем на прокуратурата, издаде още министърът.

Министерството планира да вкарва още функции в системата. Ще се включат поръчки по европейски програми; контрол на възлагането - автоматични проверки при обявяване на поръчки чрез ИИ, за да се разбере дали се фаворизира дадена фирма; контрол на офертите - цени, картели, свързани участници. Така и заданията ще са много по-прецизни и ще има достъп за всички компании. Платформата ще сигнализира, ако нещо се продава със завишени стойности.

Занапред ще променим Закона за обществени поръчки, така че да минават предварителен контрол, увери Василев