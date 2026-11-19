Lenovo отчита рекордно представяне през второто тримесечие и увереност в дългосрочните възможности на хибридния изкуствен интелект (Hybrid AI)

19 ноември 2026 г. – Lenovo Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), заедно със своите дъщерни дружества (Lenovo), днес отчете резултатите за второто тримесечие на финансовата 2026/27 година, демонстрирайки силен растеж, скок в рентабилността и структурни подобрения във фундаменталните бизнес показатели на Lenovo.

Общите приходи на Lenovo за второто тримесечие достигнаха рекордно високо ниво от 30,2 милиарда щатски долара, което представлява ръст от 48% на годишна база. Всички бизнес подразделения отчетоха рекордни приходи за второ финансово тримесечие при висока рентабилност, като подразделението Infrastructure Solutions Group (ISG) се превърна в двигател на свръхрастеж, а оперативната му печалба за първи път надхвърли 1 милиард щатски долара. Коригираната нетна печалба[1] нарасна със 166% на годишна база до 1,4 милиарда щатски долара, като маржът на коригираната нетна печалба се подобри с два процентни пункта спрямо предходната година.

Приходите, свързани с изкуствен интелект (AI)[2], се увеличиха със 79% на годишна база, надминавайки за първи път границата от 10 милиарда щатски долара и формирайки 36% от общите приходи на Lenovo през второто тримесечие.

Представянето беше подкрепено от широкообхватна инерция в диверсифицираното портфолио на Lenovo и балансиран растеж във всички търговски региони. Бизнес основите продължиха да се укрепват, тъй като по-бързият растеж в сегментите с по-висока добавена стойност промени структурата на печалбата на Lenovo. Тази диверсификация спомага за смекчаване на натиска върху разходите в цялата индустрия и на излагането на циклите в търсенето на устройства, като поддържа по-устойчив и стабилен профил на рентабилност.

Lenovo продължава да поддържа дисциплинирано управление на паричните средства и капитала, балансирайки силния ръст на приходите и по-високите разходи за компоненти в индустрията с контролирани капиталови разходи и управление на кредитния риск при мащабни проекти за AI инфраструктура. През това тримесечие компанията генерира 1,6 милиарда щатски долара оперативен паричен поток и 1,2 милиарда щатски долара свободен паричен поток.

Пазарни перспективи

Lenovo остава силно уверена в дългосрочните възможности за растеж както при инфраструктурата, така и при устройствата. С преминаването на изкуствения интелект от обучение (training) към извеждане на логически заключения (inferencing), бързо разширяващите се реални приложения стимулират устойчиво търсене на изчислителна мощ в облачни, периферни (edge) и корпоративни среди. Приходите на Lenovo от доставчици на облачни услуги (Cloud Service Providers) нараснаха с близо 170% на годишна база, а приходите от инфраструктура за големи, малки и средни предприятия (Enterprise & SMB) се увеличиха с 200% на годишна база. Същевременно демократизацията на AI създава ново търсене на интелигентни устройства с вградени AI агенти, както и на нови форм-фактори, тъй като все повече AI данни и работни натоварвания се генерират в периферията (edge). С цялостно портфолио за хибриден изкуствен интелект (Hybrid AI), обхващащо устройства, периферни изчисления, инфраструктура, решения и услуги, Lenovo заема уникална позиция като доставчик на цялостни решения (full-stack player), за да улови възможностите и стойността на целия пазар и да разшири своето лидерство.

Съветът на директорите на Lenovo обяви междинен дивидент в размер на 9,0 хонконгски цента на акция.

Изявление на председателя на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор – Юанцин Ян:

„Lenovo отчете поредното изключително тримесечие, в което поддържахме силен растеж, направихме скок в рентабилността и структурно укрепихме основите на нашия бизнес – всичко това заедно доказва успеха на нашата трансформация от лидер при персоналните компютри в глобален лидер в цялостните изчислителни решения. Днес реалното внедряване на изкуствения интелект бележи бум, което не само ще стимулира устойчив растеж в търсенето на инфраструктура, но и ще отключи огромен потенциал за растеж на пазара на устройства. С нашата стратегия за хибриден AI (Hybrid AI), цялостното ни портфолио от клиентски устройства през периферията до облака (Client-Edge-Cloud), както и със силната финансова дисциплина и оперативна устойчивост, ние сме уверени, че ще запазим тази силна инерция и ще достигнем 100 милиарда щатски долара годишни приходи още през тази финансова година.“

Изявление на главния финансов директор – Уинстън Чън:

„Резултатите ни през това тримесечие демонстрират силата на географски диверсифицирания бизнес на Lenovo и балансирания клиентски микс, като същевременно бележат по-нататъшен напредък към дългосрочната ни цел за нетен марж от над 5%. Това, в съчетание с дисциплинираното управление на оборотния капитал и контролираните капиталови разходи, ни дава гъвкавостта да инвестираме в органичен растеж, като същевременно поддържаме силна ликвидност, устойчив баланс и нашия кредитен профил от инвестиционен клас. Заедно нашите оперативни постижения и финансова дисциплина позиционират Lenovo така, че да улови дългосрочното търсене на AI изчислителна мощ и да осигури устойчив, печеливш растеж.“



Резултати за второто тримесечие по бизнес подразделения

Intelligent Devices Group (IDG):

Приходите на IDG се увеличиха с 15% на годишна база до рекордните за второ финансово тримесечие 17,4 милиарда щатски долара, с двуцифрен ръст на приходите на годишна база при персоналните компютри и смарт устройствата.

Водещият в индустрията оперативен марж на IDG беше стабилно поддържан на ниво от 7,1%, въпреки предизвикателната пазарна среда, което отразява оперативното съвършенство на Lenovo, устойчивостта на веригата за доставки и непрекъснатите иновации.

Лидерството в глобалния пазарен дял при персоналните компютри беше допълнително укрепено, достигайки 23,8% и увеличавайки преднината на Lenovo пред втория играч на пазара до рекордно високо ниво от над седем процентни пункта.

Бизнесът със смартфони отчете рекордни приходи за второто тримесечие с двуцифрен ръст на годишна база.

Infrastructure Solutions Group (ISG):

ISG отчете най-силното тримесечие в своята история както по отношение на приходите, така и по отношение на печалбата, като приходите достигнаха 11,3 милиарда щатски долара (ръст от 178% на годишна база), а оперативната печалба за първи път надхвърли 1 милиард щатски долара. Оперативният марж се разшири до рекордните 9,6%.

ISG укрепи глобалното си пазарно лидерство при традиционните сървъри, като за първи път се класира на първо място в света по доставки на x86 сървъри с 16%[3] пазарен дял – ръст от шест процентни пункта на годишна база.

Приходите от сегмента Enterprise & SMB нараснаха с 200% на годишна база. Приходите от GPU сървъри се увеличиха с над 300% на годишна база, подкрепени от портфолио от потенциални поръчки (pipeline), което нарасна с 48% спрямо предходното тримесечие до 80 милиарда щатски долара.

В първото си пълно тримесечие като част от Lenovo, Infinidat отчете най-доброто си тримесечие досега, като портфолиото от висок клас системи за съхранение на данни разшири възможностите на ISG в корпоративното съхранение.

Solutions and Services Group (SSG):

SSG отчете рекордни тримесечни приходи от 3,1 милиарда щатски долара, което е ръст от 20% на годишна база, надхвърляйки за първи път границата от 3 милиарда щатски долара. Оперативният марж нарасна с 3,7 процентни пункта до рекордните 26%.

SSG расте почти 2 пъти по-бързо от по-широкия пазар на услуги – превъзходство, което все повече се движи от сегментите с по-висока добавена стойност с ускоряването на корпоративните предложения, базирани на AI. Управляваните услуги, проектите и решенията (Managed Services, Projects & Solutions) достигнаха рекордните 63% от приходите на SSG, демонстрирайки силата на технологично ориентирания модел на SSG с ниска трудоемкост.

AI услугите (AI Services) продължиха да отчитат трицифрен ръст на приходите на годишна база, тъй като SSG мащабира възпроизводими решения, задвижвани от AI, и интелектуалната собственост (IP) на Lenovo в различни индустрии, със силен импулс в сектори като търговията на дребно, производството и спорта.

AI Library също мащабира доказани, валидирани практически приложения в различни индустрии и бизнес функции, помагайки на клиентите да преминат от експериментиране с AI към измерими бизнес резултати до 24 пъти по-бързо.

Корпоративни акценти

Постиженията, обявленията и значимите ангажименти през изминалото тримесечие включват:

Lenovo се изкачи с 43 места до №153 в годишната класация Fortune Global 500, което е най-високото класиране в историята на компанията и едно от най-значимите изкачвания през последните години. Признанието подчертава позицията на Lenovo като една от 500-те най-големи компании в света по приходи.

Lenovo получи най-високата възможна оценка от компанията Hang Seng Indexes, повишавайки рейтинга си от AA+ през миналата година до AAA през тази година, както и най-високите резултати за екологично, социално и корпоративно управление (ESG) сред всички компании в технологичната индустрия.

Lenovo беше включена за първи път в класацията на TIME „Най-добрите компании в света за 2026 г.“ (World’s Best Companies 2026), заемайки 51-во място в глобален мащаб сред водещите компании по света. Класацията, разработена от TIME в партньорство със Statista, отличава най-добре представящите се компании в света въз основа на три основни измерения: удовлетвореност на служителите, ръст на приходите и прозрачност по отношение на устойчивото развитие. Lenovo постигна общ резултат от 87,51 точки, като представянето ѝ по отношение на растежа беше категоризирано като „Много високо“.

За трета поредна година списание Fast Company отличи Lenovo в годишната си класация „Най-добри работни места за иноватори“ (Best Workplaces for Innovators). Lenovo беше обявена за финалист както в категорията „Най-добри работни места за иноватори: високи постижения в AI, автоматизацията и машинното обучение“, така и в категорията „Най-добри работни места за иноватори: Северна Америка“.

Lenovo беше призната за една от водещите компании в света по приобщаване на хора с увреждания чрез Disability Index – водещия световен инструмент за оценка и насърчаване на приобщаването на хората с увреждания в бизнеса.

Tech World, ежегодното глобално събитие за иновации на Lenovo, ще се завърне на CES® 2027 в Лас Вегас. Провеждано в зала Sphere и като част от основната програма на CES (CES Keynote), Tech World ще събере визионерски лектори и революционни иновации с първото по рода си завладяващо технологично и музикално изживяване.

1 Бележка относно коригираната нетна печалба: Коригираният показател е дефиниран като финансов показател, изключващ нетните промени в справедливата стойност на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, амортизацията на нематериални активи в резултат на сливания и придобивания, обезценката и отписването на нематериални активи и имоти, машини и съоръжения, промяната в справедливата стойност на деривативни финансови пасиви, свързани с варанти, условните лихви по конвертируеми облигации и печалбата от разводняване на участие в асоциирано предприятие, както и съответните ефекти от данъка върху дохода, ако има такива.

2Бележка относно приходите, свързани с AI: AI устройства: персонални компютри и смартфони, оборудвани с невронен процесор (NPU); AI сървъри: GPU сървъри; AI услуги: услуги, които позволяват на клиентите да изграждат, мащабират и управляват AI.