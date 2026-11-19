Lenovo отчита рекордно представяне през второто тримесечие и увереност в дългосрочните възможности на хибридния изкуствен интелект (Hybrid AI)
19 ноември 2026 г. – Lenovo Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), заедно със своите дъщерни дружества (Lenovo), днес отчете резултатите за второто тримесечие на финансовата 2026/27 година, демонстрирайки силен растеж, скок в рентабилността и структурни подобрения във фундаменталните бизнес показатели на Lenovo.
Общите приходи на Lenovo за второто тримесечие достигнаха рекордно високо ниво от 30,2 милиарда щатски долара, което представлява ръст от 48% на годишна база. Всички бизнес подразделения отчетоха рекордни приходи за второ финансово тримесечие при висока рентабилност, като подразделението Infrastructure Solutions Group (ISG) се превърна в двигател на свръхрастеж, а оперативната му печалба за първи път надхвърли 1 милиард щатски долара. Коригираната нетна печалба[1] нарасна със 166% на годишна база до 1,4 милиарда щатски долара, като маржът на коригираната нетна печалба се подобри с два процентни пункта спрямо предходната година.
Приходите, свързани с изкуствен интелект (AI)[2], се увеличиха със 79% на годишна база, надминавайки за първи път границата от 10 милиарда щатски долара и формирайки 36% от общите приходи на Lenovo през второто тримесечие.
Представянето беше подкрепено от широкообхватна инерция в диверсифицираното портфолио на Lenovo и балансиран растеж във всички търговски региони. Бизнес основите продължиха да се укрепват, тъй като по-бързият растеж в сегментите с по-висока добавена стойност промени структурата на печалбата на Lenovo. Тази диверсификация спомага за смекчаване на натиска върху разходите в цялата индустрия и на излагането на циклите в търсенето на устройства, като поддържа по-устойчив и стабилен профил на рентабилност.
Lenovo продължава да поддържа дисциплинирано управление на паричните средства и капитала, балансирайки силния ръст на приходите и по-високите разходи за компоненти в индустрията с контролирани капиталови разходи и управление на кредитния риск при мащабни проекти за AI инфраструктура. През това тримесечие компанията генерира 1,6 милиарда щатски долара оперативен паричен поток и 1,2 милиарда щатски долара свободен паричен поток.
Пазарни перспективи
Lenovo остава силно уверена в дългосрочните възможности за растеж както при инфраструктурата, така и при устройствата. С преминаването на изкуствения интелект от обучение (training) към извеждане на логически заключения (inferencing), бързо разширяващите се реални приложения стимулират устойчиво търсене на изчислителна мощ в облачни, периферни (edge) и корпоративни среди. Приходите на Lenovo от доставчици на облачни услуги (Cloud Service Providers) нараснаха с близо 170% на годишна база, а приходите от инфраструктура за големи, малки и средни предприятия (Enterprise & SMB) се увеличиха с 200% на годишна база. Същевременно демократизацията на AI създава ново търсене на интелигентни устройства с вградени AI агенти, както и на нови форм-фактори, тъй като все повече AI данни и работни натоварвания се генерират в периферията (edge). С цялостно портфолио за хибриден изкуствен интелект (Hybrid AI), обхващащо устройства, периферни изчисления, инфраструктура, решения и услуги, Lenovo заема уникална позиция като доставчик на цялостни решения (full-stack player), за да улови възможностите и стойността на целия пазар и да разшири своето лидерство.
Съветът на директорите на Lenovo обяви междинен дивидент в размер на 9,0 хонконгски цента на акция.
Изявление на председателя на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор – Юанцин Ян:
„Lenovo отчете поредното изключително тримесечие, в което поддържахме силен растеж, направихме скок в рентабилността и структурно укрепихме основите на нашия бизнес – всичко това заедно доказва успеха на нашата трансформация от лидер при персоналните компютри в глобален лидер в цялостните изчислителни решения. Днес реалното внедряване на изкуствения интелект бележи бум, което не само ще стимулира устойчив растеж в търсенето на инфраструктура, но и ще отключи огромен потенциал за растеж на пазара на устройства. С нашата стратегия за хибриден AI (Hybrid AI), цялостното ни портфолио от клиентски устройства през периферията до облака (Client-Edge-Cloud), както и със силната финансова дисциплина и оперативна устойчивост, ние сме уверени, че ще запазим тази силна инерция и ще достигнем 100 милиарда щатски долара годишни приходи още през тази финансова година.“
Изявление на главния финансов директор – Уинстън Чън:
„Резултатите ни през това тримесечие демонстрират силата на географски диверсифицирания бизнес на Lenovo и балансирания клиентски микс, като същевременно бележат по-нататъшен напредък към дългосрочната ни цел за нетен марж от над 5%. Това, в съчетание с дисциплинираното управление на оборотния капитал и контролираните капиталови разходи, ни дава гъвкавостта да инвестираме в органичен растеж, като същевременно поддържаме силна ликвидност, устойчив баланс и нашия кредитен профил от инвестиционен клас. Заедно нашите оперативни постижения и финансова дисциплина позиционират Lenovo така, че да улови дългосрочното търсене на AI изчислителна мощ и да осигури устойчив, печеливш растеж.“
Резултати за второто тримесечие по бизнес подразделения
Intelligent Devices Group (IDG):
- Приходите на IDG се увеличиха с 15% на годишна база до рекордните за второ финансово тримесечие 17,4 милиарда щатски долара, с двуцифрен ръст на приходите на годишна база при персоналните компютри и смарт устройствата.
- Водещият в индустрията оперативен марж на IDG беше стабилно поддържан на ниво от 7,1%, въпреки предизвикателната пазарна среда, което отразява оперативното съвършенство на Lenovo, устойчивостта на веригата за доставки и непрекъснатите иновации.
- Лидерството в глобалния пазарен дял при персоналните компютри беше допълнително укрепено, достигайки 23,8% и увеличавайки преднината на Lenovo пред втория играч на пазара до рекордно високо ниво от над седем процентни пункта.
- Бизнесът със смартфони отчете рекордни приходи за второто тримесечие с двуцифрен ръст на годишна база.
Infrastructure Solutions Group (ISG):
- ISG отчете най-силното тримесечие в своята история както по отношение на приходите, така и по отношение на печалбата, като приходите достигнаха 11,3 милиарда щатски долара (ръст от 178% на годишна база), а оперативната печалба за първи път надхвърли 1 милиард щатски долара. Оперативният марж се разшири до рекордните 9,6%.
- ISG укрепи глобалното си пазарно лидерство при традиционните сървъри, като за първи път се класира на първо място в света по доставки на x86 сървъри с 16%[3] пазарен дял – ръст от шест процентни пункта на годишна база.
- Приходите от сегмента Enterprise & SMB нараснаха с 200% на годишна база. Приходите от GPU сървъри се увеличиха с над 300% на годишна база, подкрепени от портфолио от потенциални поръчки (pipeline), което нарасна с 48% спрямо предходното тримесечие до 80 милиарда щатски долара.
- В първото си пълно тримесечие като част от Lenovo, Infinidat отчете най-доброто си тримесечие досега, като портфолиото от висок клас системи за съхранение на данни разшири възможностите на ISG в корпоративното съхранение.
Solutions and Services Group (SSG):
- SSG отчете рекордни тримесечни приходи от 3,1 милиарда щатски долара, което е ръст от 20% на годишна база, надхвърляйки за първи път границата от 3 милиарда щатски долара. Оперативният марж нарасна с 3,7 процентни пункта до рекордните 26%.
- SSG расте почти 2 пъти по-бързо от по-широкия пазар на услуги – превъзходство, което все повече се движи от сегментите с по-висока добавена стойност с ускоряването на корпоративните предложения, базирани на AI. Управляваните услуги, проектите и решенията (Managed Services, Projects & Solutions) достигнаха рекордните 63% от приходите на SSG, демонстрирайки силата на технологично ориентирания модел на SSG с ниска трудоемкост.
- AI услугите (AI Services) продължиха да отчитат трицифрен ръст на приходите на годишна база, тъй като SSG мащабира възпроизводими решения, задвижвани от AI, и интелектуалната собственост (IP) на Lenovo в различни индустрии, със силен импулс в сектори като търговията на дребно, производството и спорта.
- AI Library също мащабира доказани, валидирани практически приложения в различни индустрии и бизнес функции, помагайки на клиентите да преминат от експериментиране с AI към измерими бизнес резултати до 24 пъти по-бързо.
Корпоративни акценти
Постиженията, обявленията и значимите ангажименти през изминалото тримесечие включват:
- Lenovo се изкачи с 43 места до №153 в годишната класация Fortune Global 500, което е най-високото класиране в историята на компанията и едно от най-значимите изкачвания през последните години. Признанието подчертава позицията на Lenovo като една от 500-те най-големи компании в света по приходи.
- Lenovo получи най-високата възможна оценка от компанията Hang Seng Indexes, повишавайки рейтинга си от AA+ през миналата година до AAA през тази година, както и най-високите резултати за екологично, социално и корпоративно управление (ESG) сред всички компании в технологичната индустрия.
- Lenovo беше включена за първи път в класацията на TIME „Най-добрите компании в света за 2026 г.“ (World’s Best Companies 2026), заемайки 51-во място в глобален мащаб сред водещите компании по света. Класацията, разработена от TIME в партньорство със Statista, отличава най-добре представящите се компании в света въз основа на три основни измерения: удовлетвореност на служителите, ръст на приходите и прозрачност по отношение на устойчивото развитие. Lenovo постигна общ резултат от 87,51 точки, като представянето ѝ по отношение на растежа беше категоризирано като „Много високо“.
- За трета поредна година списание Fast Company отличи Lenovo в годишната си класация „Най-добри работни места за иноватори“ (Best Workplaces for Innovators). Lenovo беше обявена за финалист както в категорията „Най-добри работни места за иноватори: високи постижения в AI, автоматизацията и машинното обучение“, така и в категорията „Най-добри работни места за иноватори: Северна Америка“.
- Lenovo беше призната за една от водещите компании в света по приобщаване на хора с увреждания чрез Disability Index – водещия световен инструмент за оценка и насърчаване на приобщаването на хората с увреждания в бизнеса.
- Tech World, ежегодното глобално събитие за иновации на Lenovo, ще се завърне на CES® 2027 в Лас Вегас. Провеждано в зала Sphere и като част от основната програма на CES (CES Keynote), Tech World ще събере визионерски лектори и революционни иновации с първото по рода си завладяващо технологично и музикално изживяване.
1Бележка относно коригираната нетна печалба: Коригираният показател е дефиниран като финансов показател, изключващ нетните промени в справедливата стойност на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, амортизацията на нематериални активи в резултат на сливания и придобивания, обезценката и отписването на нематериални активи и имоти, машини и съоръжения, промяната в справедливата стойност на деривативни финансови пасиви, свързани с варанти, условните лихви по конвертируеми облигации и печалбата от разводняване на участие в асоциирано предприятие, както и съответните ефекти от данъка върху дохода, ако има такива.
2Бележка относно приходите, свързани с AI: AI устройства: персонални компютри и смартфони, оборудвани с невронен процесор (NPU); AI сървъри: GPU сървъри; AI услуги: услуги, които позволяват на клиентите да изграждат, мащабират и управляват AI.
3Пазарният дял при x86 сървърите се изчислява след изключване на директните ODM x86 сървърни единици от общия брой x86 сървърни единици на пазара.