Регионите за планиране, с които България ще кандидатства за европейски средства по новата рамка от 2028 до 2034 г., ще се различават коренно от сегашните. Главната промяна е една - досегашните шест региона за планиране стават четири.

Това приеха депутатите на първо четене с промени в Закона за регионалното развитие. Вносители са от Министерския съвет, а подкрепата си дадоха само от управляващото мнозинство.

Северен регион ще включва областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград, Силистра.

В Източния ще са Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол.

Южен регион ще включва областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

При това положение София-град става отделен, четвърти регион за планиране, наречен Столичен.

Промяната влиза в сила от 1 януари 2027 г., за да може през цялата следваща година да се изготвят предложения за европейско финансиране, които да са работещи от 2028 г.

Сега София влиза в Югозападния регион заедно с Благоевград, Кюстендил и Перник. Тъй като столицата е икономически по-развита от тях, при изчисляване на показателите за целите на кохезионните фондове, целият регион бе ощетяван.

"Тази наредба е неправилна, докато няма извънредно данъчно законодателство за столицата", каза Йордан Иванов от ДБ. Той попита защо единственият орган, срещу който ще има санкции, са общините. Основният проблем е, че с аргумент за по-добра координация се прави поредна крачка към централизация, допълни Катя Панева от ДБ.

"Няма да подкрепим предложения законопроект, не защото той отговаря на изискване на решение на ЕС, а защото символизира опасни тенденции. Това е липса на разбиране какво означава регионалното развитие на една страна в контекста на регионалното развитие на ЕС, има желание за централизация и контрол на решения от централните власти, коментира и Искра Михайлова от ДПС.

"Не сме съгласни с това разпределение и няма да подкрепим закона, изискването на ЕК е на база на чисто статистически цели, включи се и Коста Стоянов от "Възраждане". Той попита защо София област не е включена в столичен район.

Новият модел на финансиране трябва да намали неравенствата между регионите, като не възпира развитието на вече развитите региони, каза и Йордан Терзийски от "Продължаваме промяната". Все пак изрази притесненията си, че район Северна България ще бъде неглижиран и ще остане назад в развитието си.

Николай Нанков от ГЕРБ-СДС бе категоричен, че партията няма да подкрепят законопроекта.