Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) препоръчва спешна цялостна реформа на модела за управление и оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Регулаторът е установил системни проблеми и натрупани пазарни изкривявания, които засягат конкурентната среда, финансовата отчетност и контрола върху сектора. За подобряването му комисията отправя шест препоръки към изпълнителната власт, информираха от Комисията.

Секторният анализ е започнал след сигнал за едновременно увеличение между 8 и 10 пъти на възнагражденията на организациите по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. В публичното пространство широко са били разгласени съмнения за картел между участниците на пазара.

От КЗК предупреждават, че предварителното публично оповестяване на сигнали за забранени споразумения съществено затруднява събирането на преки доказателства. Картелите представляват забранени споразумения между конкуренти, чието разкриване е изключително трудно, тъй като участниците се стремят да запазят поведението си в тайна.

Най-ефективният инструмент на комисията при подобни разследвания са внезапните проверки на място. При тях ефектът на изненадата е от ключово значение, за да се предотврати укриването, унищожаването или манипулирането на доказателства. Затова КЗК призовава институциите и организациите, които подават сигнали, да запазват пълна конфиденциалност, за да не компрометират разследванията.

Заради мащаба на ценовите изменения и сложните пазарни взаимоотношения комисията е извършила задълбочено проучване на структурата и функционирането на сектора. То обхваща периода от 2018 г. досега и включва информация от над 80 въпросника, изпратени до участници на пазара, държавни институции и браншови организации.

КЗК е изискала и данни за същественото увеличение на възнагражденията между май и септември 2025 г., както и за факторите, които определят ценообразуването при различните категории електронни отпадъци.

Според заключенията на регулатора действащият модел се нуждае от преструктуриране, така че финансовата отчетност, реалното изпълнение на екологичните цели и конкурентните условия да бъдат оценявани в тяхната взаимна зависимост. Необходимо е ясно разпределение на отговорностите по цялата верига – от пускането на оборудването на пазара до неговото оползотворяване, както и ефективен контрол и цифрова проследимост на процесите.

Сред възможните решения КЗК посочва въвеждането на хибриден модел с централизирано събиране и разпределение на средствата. Така финансовият ресурс ще може да бъде планиран общо и насочван към действително постигнатите резултати, като същевременно се запази конкуренцията между организациите по оползотворяване.

Преминаването към изцяло централизиран модел с една национална колективна система обаче изисква отделен задълбочен анализ. Той трябва да оцени ползите от икономиите от мащаба, ефективността на контрола върху разходите и негативите от пълната загуба на право на избор за задължените лица.

Освен цялостната реформа КЗК препоръчва създаването на независим механизъм за пазарна координация и ефективен, всеобхватен контрол върху всички законови задължения по веригата. Сред мерките са още дигитализация на процесите, проследимост на потоците от електронни отпадъци, публична отчетност на организациите по оползотворяване и по-голяма прозрачност относно ролята на ПУДООС. Регулаторът настоява и за повишаване на информираността и прозрачността в целия сектор.

Изводите и препоръките са изпратени до Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, регионалните инспекции по околната среда и водите, общините, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Агенция „Митници".

Съгласно Закона за защита на конкуренцията институциите трябва в тримесечен срок да информират КЗК какви конкретни мерки ще предприемат за подобряване на конкурентната среда и в какви срокове ще бъдат изпълнени те.