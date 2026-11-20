Китайски производител BYD демонстрира зарядна станция в Абу Даби, където водачът не е нужно да докосва кабела. Колата се придвижва сама до мястото, а роботизирана ръка отваря порта за зареждане, свързва конектора и го изключва, когато е готова. Засега това е основно демонстрация на технологията.

Демонстрационната система комбинира фотоволтаици, стационарно съхранение на батерии, ултрабързо FLASH зареждане и роботизирана връзка с превозни средства.

Роботът е базиран на функцията за автоматизирано паркиране. Шофьорът може да излезе от колата, да я заключи и да се отдалечи, докато колата намира обозначено място за зареждане и се паркира сама. След това роботизираната ръка се намесва, като използвайки насоки за изображение и обратна връзка за сила, тя локализира порта за зареждане, отваря капака му и поставя конектора.

Роботизираната връзка би могла да има практическо значение не само за удобство, но и за бъдещи автомобили, които ще могат да се паркират сами, да се презареждат сами и да продължат да шофират без човешка намеса.