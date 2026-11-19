Преките чуждестранни инвестиции в България достигат 3,95 млрд. евро към края на септември тази година, сочат предварителните данни на Българската народна банка. Нетният поток на преките инвестиции в страната нараства с 1,57 млрд. евро спрямо първите девет месеца на предходната 2025 година. За сравнение, нетният поток на преките вложения у нас към края на септември миналата година възлиза на 2,38 млрд. евро.

Размерът на преките инвестици в страната се рявнява на 3,1 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на България, спрямо 2 процента от БВП година по-рано.

Конкретно през септември 2026 година потокът на преките чуждестранни инвестиции у нас е положителен в размер на 648,5 млн. евро. През същия месец на миналата година потокът е бил положителен в размер на 472,8 млн. евро.

Данните за нетния поток на преките чуждестранни инвестици в страната са предварителни и подлежат на ревизия, която може да измени настоящия резултат.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – септември 2026 г. са от Гърция (515,3 млн. евро), Люксембург (487,1 млн. евро) и Швейцария (464,9 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към САЩ (104,1 млн. евро) и Казахстан (12,3 млн. евро).

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 96,5 млн. евро за януари – септември 2026 г. Той е по-голям със 107 млн. евро от този за януари - септември 2025 г., който е отрицателен в размер на 10,5 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 11,1 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 21,2 млн. евро за януари - септември 2025 г.

По предварителни данни статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 3,72 млрд. евро при положителна стойност от 3,32 млрд. евро за януари - септември 2025 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 130,9 млн. евро при отрицателна стойност от 935,3 млн. евро за януари - септември 2025 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - септември 2026 г. е положителен и възлиза на 406,8 млн. евро (0,3 процента от БВП), при положителна стойност от 379,2 млн. евро (0,3 процента от БВП) за същия период на предходната година. През септември 2026 г. нетният поток е положителен и възлиза на 52,6 млн. евро при положителна стойност от 44,2 млн. евро за септември 2025 г., сравнява БТА.