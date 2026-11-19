Строителната продукция в България се е понижила с 1,1 на сто през септември спрямо август, което е третият пореден месечен спад и петото по големина намаление сред страните от ЕС с налични данни, показват предварителни сезонно коригирани данни на Евростат, публикувани днес. На годишна основа секторът у нас е отчел ръст от 0,6 на сто при спад както в еврозоната, така и в Европейския съюз.

Месечното понижение в България следва спад от 1 на сто през август и от 0,6 на сто през юли. Годишният растеж също се забавя: от 4,7 на сто през юли до 2,2 на сто през август и 0,6 на сто през септември. По темп на годишен растеж страната заема девето място сред държавите от ЕС с налични данни.

ЕС и еврозоната

Сезонно коригираното производство в сектор „Строителство" е нараснало с 0,1 на сто в еврозоната през септември спрямо август, докато на равнище Европейски съюз се е понижило с 0,5 на сто, показват предварителни данни на Евростат, публикувани днес.

През август продукцията в строителството намаля с 0,5 на сто в еврозоната, докато на равнище ЕС остана без изменение.

В сравнение със септември 2025 г. строителната продукция се е свила с 1,5 на сто във валутната зона и с 1,4 на сто в ЕС.