За четиринадесета поредна година конкурсът „Най-добра българска фирма на годината", инициатива на Fibank (Първа инвестиционна банка), отличи компании с устойчиво развитие, силни пазарни позиции и принос към българската икономика. Наградите бяха връчени на специална церемония снощи в столицата.

Сред наградените са предприятия, които съчетават инженерна експертиза със собствено производство и успешно присъстват на българския и международния пазар. Тазгодишното издание постави акцент върху внедряването на решения с изкуствен интелект и върху иновациите, които създават реална бизнес стойност.

Тази година конкурсът привлече над 300 кандидатури на фирми с български капитал и български марки. Победителите бяха определени от жури в състав Никола Бакалов, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство, социологът Кънчо Стойчев, председател на работодателския съюз „Произведено в България" и Венелина Гочева – собственик и управител на „Медийна група България" и „24 часа".

В категорията "Средна и голяма фирма" първата награда спечели "Раис" ООД. Компанията, базирана в Пазарджик, е производител на високопрецизни металообработващи машини с компютърно управление и предлага индивидуални технологични решения за индустрията. Фирмата има над 30 г. опит и е водеща в своята област на Балканите и в Европа.Наградата връчи главният изпълнителен директор на Fibank Никола Бакалов, който подчерта, че бизнесът трябва да взема смели решения, за да превърне новите възможности, които се появиха през последната година - влизането в еврозоната и засиленото присъствие на изкуствения интелект, в реалност. "Ние в банката не само финансираме новите ви начинания, но ще бъдем и ваш партньор в тези дейности", подчерта той. Никола Бакалов, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank (вдясно) връчи наградата в категорията "Средна и голяма фирма" на представител на пазарджищката фирма за металообработващи машини "Раис" ООД.

Като подгласници в същата категория бяха отличени „Ел Бат" АД, Долна баня – предприятие, специализирано в рециклирането на оловно-киселинни акумулатори и производството на рафинирано олово, оловни сплави и полипропилен и "Сентилион" ООД, които произвеждат високотехнологични електронни модули за медицината, авиационната и сателитната техника. Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство (вдясно) връчи наградата в категорията "Микро и малка фирма" на представител на „НИПИ-М" АД от Стара Загора – най-големият български производител на болнични легла и легла за трудноподвижни възрастни и хора с увреждания.

Победител в категорията „Микро и малка фирма" стана „НИПИ-М" АД от Стара Загора – най-големият български производител на болнични легла и легла за трудноподвижни възрастни и хора с увреждания. Фирмата е с традиции в специализираното оборудване за болници, хосписи и домашна рехабилитация, а продукцията ѝ достига до цяла Западна Европа. Наградата бе връчена на представител на фирмата от проф. д-р Димитър Димитров. Отличия в тази категория спечелиха също видинската „Водолаз-1" ЕООД, която извършва сложни подводно-технически дейности, и „Мувикс Диджитал Ейджънси" като пример за новото поколение предприемачество в комуникационния и технологичния сектор.

Наградата на публиката, определена чрез онлайн гласуване в сайта на конкурса, получи монтанската фирма „Компас" ЕООД. Производителят на месни, рибни и безмесни продукти е с близо три десетилетия история и силно присъствие в категорията на пастетите, съчетава мащабно собствено производство с дистрибуция на родния и международния пазар. Наградата бе връчена на представител на фирмата от Кънчо Стойчев, който подчерта, че ситуацията в икономиката у нас е такава, че успехите си родните фирми постигат не благодарение а въпреки държавата. Социологът Кънчо Стойчев, председател на работодателския съюз „Произведено в България" връчи наградата на публиката на представител на монтанската фирма "Компас" ООД.

За първи път Fibank връчи специалната награда "Заедно в бизнеса", посветена на българските семейни предприятия. Новата категория акцентира върху приемствеността и споделената отговорност като основа за дългосрочно развитие. Първи носител е фамилната компания „Хоум фууд", зад която стоят фермата, фабриката за млечни продукти и млекарниците „Добрев". За първи път Fibank връчи специалната награда "Заедно в бизнеса", посветена на българските семейни предприятия. Новата категория акцентира върху приемствеността и споделената отговорност като основа за дългосрочно развитие. Първи носител е фамилната компания „Хоум фууд".

Призът за женско предприемачество беше присъдена на Мариана Ненова от „Дема Инвест - Младост" ЕООД. Тя развива спортен комплекс „Дема" със 7 тенис корта в столичния квартал „Младост", съчетавайки устойчив бизнес с инвестиции в спортна инфраструктура и насърчаване на активния живот.