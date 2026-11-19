Европейският съюз одобри нов закон срещу данъчните измами и прането на пари, който официално ще влезе в сила на 10 юли 2027 г. Новите правила ще направят незаконна всяка транзакция в брой, надвишаваща сумата от 10 000 евро, на територията на всички 27 държави членки. С тази предложена мярка ще бъде невъзможно както директното плащане на големи суми на ръка, така и заобикалянето на правилото чрез плащане на отделни вноски кеш.

В България промяната на практика няма да въведе нови ограничения, тъй като у нас от години действа по-строг национален праг по Закона за ограничаване на плащанията в брой (равняващ се на 5112,92 евро или 10 000 лева).

Новите разпоредби обаче засягат пряко българите, които купуват употребявани автомобили директно от автокъщи или частни лица в държави, където досега нямаше никакъв таван за кеш, като Германия и Австрия. От 10 юли 2027 г. вече няма да може да отидете с пари в брой в Германия и да платите кола за 15 000 евро на ръка и там плащането над 10 000 евро ще става само по банков път.

Европейският регламент фиксира максимален праг за целия блок, но изрично позволява на държавите членки да запазят или въведат и по-строги национални ограничения. В момента регулациите в общността варират - страни като Испания и Франция вече прилагат строги лимити, държави като Германия, Австрия, Естония, Финландия, Унгария, Ирландия, Люксембург, Полша и Швеция все още нямат фиксиран таван за плащанията в брой.