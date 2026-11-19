Комисията за защита на потребителите (КЗП) сезира Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) заради данни за нарушения в поредна търговска верига. При проверки са установени различни надценки за продукти от една и съща категория, но от различни доставчици. Разликите в някои случаи надхвърлят 10%, съобщават от КЗП.

В писмо до КЗК потребителската комисия предоставя материалите от извършените проверки, които съдържат данни за поредица от случаи на прилагане на забранени от закона практики. Става въпрос за различно третиране на доставчиците чрез размера на търговската надценка.

Законът забранява подобно поведение, тъй като то може да повлияе върху крайната цена и пазарната реализация на продукцията на отделните доставчици, както и да постави някои от тях в по-неблагоприятно положение спрямо други при съпоставими продукти.

Конкретният случай е установен при инспекция през октомври в търговски обект на веригата в областен град. След като изискват необходимите документи и извършват анализ, инспекторите констатират разлики над 10% в надценките за продукти от една и съща продуктова категория, предлагани от търговеца и свързани с различни доставчици.

Затова КЗП настоява КЗК да разгледа предоставените констатации и доказателства и да предприеме действия по компетентност за проверка на евентуално нарушение на чл. 37б, ал. 1, т. 25, буква „б" от Закона за защита на конкуренцията. В писмото се посочва и възможността за образуване на производство, ако са налице законовите предпоставки.

Проверките са част от контролната дейност на КЗП по отношение на предлагането и необоснованото повишаване на цените на млечните продукти. От комисията уточняват, че са длъжни да информират компетентния специализиран контролен орган, когато установят данни за нарушение на нормативен акт.