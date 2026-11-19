Инвестициите за периода нарастват с 13% до 7,8 млн. евро

Компанията приключва годината със 122 магазина и екип от 1694 души

dm България приключва изминалата финансова година (01.10.2025-30.09.2026 г.) с оборот от 295,2 млн. евро, което е увеличение от над 19% спрямо предходната. За периода клиентите са закупили над 103,3 млн. продукта в магазините и онлайн – с 16,9% повече в сравнение с година по-рано.

Компанията продължава да развива магазинната си мрежа, да обновява асортимента и да свързва различните възможности за пазаруване, като поставя във фокуса удобството и потребностите на клиентите. В края на отчетния период dm България има 122 магазина и екип от 1694 души. Направените инвестиции нарастват с 13% до 7,8 млн. евро.

„В основата на нашето развитие е последователната ни ориентация към потребностите на хората. За нас е важно те да намират в dm това, от което имат нужда, на трайно изгодни цени и да се чувстват добре дошли. Затова подбираме внимателно продуктите и развиваме както магазините, така и дигиталните услуги, за да направим пазаруването по-лесно и удобно. Доверието на клиентите ни дава увереност да продължаваме в тази посока и ни насърчава през новата финансова година да надграждаме постигнатото“, каза при представянето на финансовите резултати председателят на Борда на управителите на dm България Андрей Петров.

dm България е част от водещата група за търговия с дрогерийни стоки в Германия и Централна и Източна Европа (ЦИЕ) – dm-drogerie markt. Подгрупата Австрия и ЦИЕ, без Германия и Полша, която обхваща общо 12 държави от региона, включително и България, отчита оборот от 6,63 млрд. евро. Той е реализиран в 1986 магазина от над 30 000 служители.

Нови магазини, повече удобства

В отчетния период търговската площ в магазинната мрежа на dm България нараства от близо 43 хил. кв. м до над 47 хил. кв. метра. Сред новите локации са магазини в Кюстендил, Варна, Враца, Велико Търново и София. В столицата също са обновени част от съществуващите обекти на компанията. Модернизирани са и магазини в Стара Загора, Плевен и Костинброд. Модернизацията на магазините включва осигуряване на допълнителни удобства за клиентите – кътове за повиване и за кърмене на бебета, кътове за игра, станции за получаване на онлайн поръчки. През изминалата финансова година е обновен и сектор „Декоративна козметика“, което допринася за по-лесна ориентация и по-индивидуално представяне на марките в категорията.

Клиентското доверие като стимул за развитие

Според Store Equity Index на NielsenIQ, базиран на въпроси към потребителите, за 2026 г. dm България е най-силният бранд и с най-висока оценка спрямо своите конкуренти сред дрогерийните магазини и аптеките в канала „Лична грижа“.

Друго проучване – на австрийската маркетинг агенция Spectra, проведено онлайн през август-септември 2026 г. сред 1590 потребители – откроява топ 5 на силните страни на марката dm България. Те са богатият и разнообразен асортимент, доброто съотношение цена-качество, дружелюбните и отзивчиви служители, високото качество, както и цената и качеството на собствените марки. Тези резултати потвърждават значението на цялостното клиентско преживяване – от избора на продукти и консултацията до удобството при пазаруване.

Ценова стабилност и над 5800 нови продукта

През изминалата финансова година компанията продължи да осигурява на клиентите си предвидимост и стабилност с ценовата политика „Трайно изгодно“, въведена още през 2020 година. Чрез нея dm гарантира, че цената на всеки продукт няма да бъде увеличавана поне четири месеца от датата, посочена на етикета на рафта, в онлайн магазина и в Моят dm-App. На практика този период обичайно е значително по-дълъг – според изчисленията на dm средната продължителност достига 23,6 месеца.

„За клиентите е важно да знаят, че могат да разчитат на изгодни цени всеки ден и да имат спокойствието да купуват необходимото тогава, когато имат нужда от него. Тази ценова стабилност, собствените ни марки, които са с много добро съотношение цена-качество, и допълнителните предимства чрез „dm лоялност“ в Моят dm-App дават възможност на клиентите да пазаруват изгодно при нас”, коментира Цонка Иванова, управител на dm България с ресори „Маркетинг и снабдяване“ и „Регион Продажби”.

Резултатите на компанията показват, че в редица категории ръстът на собствените марки продукти на dm изпреварва този на съответната категория. Според анализа на експертите на компанията потребителите са склонни да изпробват по-достъпни предложения, когато качеството и ефективността отговарят на очакванията им.

През финансовата 2025-2026 г. 40% от асортимента на dm България е обновен, което се равнява на над 5800 нови артикула за сметка на такива, към които потребителският интерес е нисък. Сред водещите потребителски тенденции, които dm наблюдава за периода, са стремежът към дълголетие и качествен живот, превантивната грижа, т.нар. Beauty Longevity. Социалните мрежи също ускоряват интереса към актуални съставки и продукти.

Различни начини за пазаруване, едно клиентско преживяване

Да изберат продукти през телефона си, да проверят наличността им или да получат готовата си поръчка от магазин – клиентите все по-често съчетават различните възможности за пазаруване в dm. Затова компанията развива магазините и дигиталните услуги като свързани части от едно клиентско преживяване. „Ключова роля в него има Моят dm-App. През приложението за изминалата финансова година са минали близо 78% от всичките ни онлайн поръчки. Поръчките през него се увеличават с 34 на сто. Общият ръст на онлайн продажбите на dm България е близо 28% спрямо предходната финансова година“, съобщи Георги Търнев, управител на dm България с ресори „ИТ и логистика“ и „Регион Продажби”.

Той подчерта, че свързването на каналите носи конкретни удобства и даде пример с услугата „Експресно получаване“. Времето за получаване на онлайн поръчка от dm магазин с тази услуга е намалено от 90 на 60 минути през финансовата 2025-2026 г., като наред с това е добавена възможността за избор на часови слот за получаване. За отчетния период 33% от онлайн поръчките се обработват и получават в магазините с „Експресно получаване“. Броят на поръчките с картови плащания нараства също с 33 на сто.

И онлайн клиентите избират активно собствените марки на dm – от тях са петте най-поръчвани артикула, а категория „Бебе“ е водеща по брой продадени продукти онлайн. Според регулярната анкета, провеждана от май 2025 г., 96% от участвалите онлайн потребители са останали доволни от последното си пазаруване в dm.

Инвестиции в логистика и дигитализация

Развитието на магазинната мрежа и онлайн бизнеса налага необходимостта от разширяване на логистичния капацитет. Затова dm България планира допълнителна складова площ от 5000 кв. м и инвестиция от около 500 000 евро. Така компанията цели да повиши ефективността на процесите по складиране и обработка на нарастващия обем стоки и поръчки, както и да подобри качеството на услугите за клиентите.

Наред с развитието на логистиката dm инвестира и в дигитализация на процесите. Целта е да се улесни всекидневната работа на екипа във всички направления на компанията, както и да се подобри обслужването на клиентите, независимо къде пазаруват. На групово ниво компанията инвестира в автоматизация и използва изкуствен интелект там, където той носи конкретна полза на клиентите и служителите. Пример е вътрешният AI асистент dmGPT, който през календарната 2025 г. е предоставил над 5,5 млн. отговора и препоръки в подкрепа на работата на колегите от всички dm страни. Развитието на тези инструменти е съпроводено с обучения, които помагат на екипа да преценява възможностите на новите технологии и да ги използва отговорно в своите задачи.

Грижа за екипа

В края на финансовата година екипът на dm България наброява 1694 души, с 3,2% повече спрямо година по-рано. Компанията продължава да инвестира в тяхното личностно и професионално развитие. През отчетния период са реализирани близо 2800 участия в обучения по 24 теми, сред които организационна култура и фирмена философия, управленски компетенции, продуктови познания, продажби и консултиране на клиенти, здраве и благосъстояние и изкуствен интелект.

Грижата за екипа намира израз и в нова инициатива през 2025-2026 г. – „Родителите на dm“, която подкрепя колегите при раждане на дете и завръщане на работа след майчинство. Тя включва подарък за новороденото, срещи с експерти по теми за родителството и поддържане на връзката с екипа по време на отсъствието.

За да разбере как екипът оценява работната среда и какво е важно за него, dm България провежда през 2026 г. вътрешно проучване с „Маркет линкс“. В него се включват 65% от служителите с поне 3 месеца стаж, които дават своята обратна връзка по теми, сред които удовлетвореност от работата, екипна атмосфера, отношенията с ръководството и възможностите за развитие. Общият индекс на благополучието, формиран от оценките по всички теми, е 7,3 от 10. Най-високо е оценен прекият ръководител – с 8,6 от 10 във всички направления: магазини, логистика и централа. Като най-ценни за тях служителите определят интересната и смислена работа, баланса между професионалния и личния живот и гъвкавото работно време. „Резултатите ни помагат да видим какво колегите ценят в работата си и къде е нужно да положим още усилия. За нас е важно да запазим това, което им дава опора - смислената работа, подкрепата на прекия ръководител и баланса с личния живот. Обратната им връзка ни насочва как да подобряваме работната среда и ни напомня, че грижата за екипа е постоянен ангажимент“, коментира Евелина Великова, управител на dm България с ресори „Човешки ресурси“ и „Регион Продажби“.

Наред с развитието на екипа dm България продължава да инвестира в подготовката на бъдещи специалисти чрез дългосрочния си ангажимент към дуалното обучение у нас. Важна част от него е професията „Екохимични, биологични продукти и битова химия“, въведена официално през 2019 г. по инициатива на dm България. Към момента 245 ученици се обучават по нея в дневна и дуална форма във Варна, София, Плевен, Димитровград и Силистра.

Към учебната 2026-2027 г. общо 514 ученици са избрали dm България в рамките на партньорството с 16 професионални гимназии в 11 града. Наред с професията „Екохимични, биологични продукти и битова химия“ програмата за дуално обучение обхваща още две професии – „Търговия и продажби“, „Логистични услуги“.

„Стремеж към бъдещето“

Подкрепата за хора и каузи, които променят средата около нас, остава важна част от обществения ангажимент на dm България. През 2026 г. компанията реализира у нас груповата инициатива „Стремеж към бъдещето“ с цел да насърчи доброволчеството, съпричастността и активното участие в решаването на обществено значими предизвикателства.

Между 9 март и 31 юли на специално създадената за „Стремеж към бъдещето“ платформа бяха представени 277 каузи – 219 проекта на неправителствени организации и 58 лични ангажимента. Част от личните истории и мотивация да допринасят за обществото и околната среда бяха споделени публично от dm България в медии и в социалните мрежи като вдъхновяващ пример за действия.

Експертно жури отличи три НПО проекта, всеки с финансиране от 5000 евро: „Ела, ще ти покажа града“ на фондация „Ела и ти“ – проект, който свързва хора с увреждания и доброволци за по-пълноценно участие на хората с увреждания в културния живот на София; „EndoGirl“– проект, в който обучени доброволци провеждат образователни сесии по женско и менструално здраве на момичета между 13 и 19 години; „Искам куче“ – проект, който насърчава отговорното отношение към животните чрез платформа и обучения. След публичното гласуване на клиентите между 17 и 30 септември „Искам куче“ получи допълнителна подкрепа от 2500 евро.

Компанията продължава и дългосрочните си партньорства в подкрепа на важни социални каузи. От 2020 г. чрез Giving Friday dm България подпомага звено „Майка и бебе“ на “SOS Детски селища България” в Габрово, което подкрепя бременни жени и майки в трудни житейски ситуации. Десетгодишно е партньорството с фондация „Живот със Синдром на Даун“, която се застъпва за правата на хората със синдром на Даун. Заедно с фондация „П.У.Л.С.“ компанията работи по темите за женското здраве и борбата с менструалната бедност. Ангажиментът към трите организации продължава и през новата финансова година. В рамките на Giving Friday 2026 dm България ще дари 5% от дневния си оборот в последния петък на ноември, като средствата ще бъдат насочени към трите партньорски организации. „По традиция ще превърнем т.нар. Черен петък в ден за съпричастност и подкрепа. Затова и тази година ще дарим част от оборота ни в този ден на организации, чиято работа познаваме от години и знаем колко важна е тя за хората, до които достигат“, каза Анна Драганова, управител на dm България с ресори „Финанси и контролинг“ и „Регион Продажби“.

Отговорно използване на ресурсите

От енергийния мениджмънт до новия живот на опаковките – през 2025-2026 г. dm продължава да развива решения за отговорно използване на ресурсите. В рамките на този период компанията премина успешно сертифициране по ISO 50001: Система за управление на енергията.

Отговорното използване на ресурсите намира израз и в развитието на собствените марки. През 2025 г. 46% от пластмасата в техните опаковки е рециклат от вече използвани продукти и опаковки. В партньорство с LanzaTech и Mibelle Group dm използва рециклиран CO₂ като суровина не само за пластмасата в бутилките на два перилни препарата Denkmit ProClimate, но вече и за производството на почистващи съставки в самите препарати.

dm България надгради и дългогодишната си инициатива „Ще остана опаковка и в следващия си живот“, която от 2021 г. дава възможност на клиентите да връщат празни пластмасови опаковки от дрогерийни продукти в магазините на компанията. Целта е да се осигури рециклат за производството на опаковки за продукти от dm марките. Годните за това опаковки се преработват в Германия и от тях за dm се произвеждат нови. Към настоящия момент е подготвено количество от 17 тона отпадък, чието изпращане предстои. За пластмасата, която не е подходяща за този процес на рециклиране, dm търси други приложения в партньорство с фондация „Колективът“. Сред тези от 2026 г. са пейки в столичния квартал „Люлин-7“ и артинсталацията „Пасаж от лодки“, показана на фестивала „Реките на София“. В грижата за градската среда се включват и служителите на компанията, които през настоящата година събраха близо 6 тона отпадъци при почистване на река Суходолска.

През финансовата 2026-2027 г. dm България ще продължи да развива магазинната си мрежа и дигиталните услуги, като запази фокуса върху актуалния асортимент, ценовата стабилност и компетентното обслужване. Устойчивото развитие и подкрепата за обществено значими каузи също остават сред приоритетите на компанията.