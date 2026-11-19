Върховните магистрати отмениха решение на Административния съд на София-град

КЕВР налага санкцията през 2022 г. за над 270 сделки на Националната електрическа компания с още пет енергийни дружества, които определя като нарушение и договаряне

Върховният административен съд окончателно потвърди глоба от 319 607,02 евро, с която Комисията за енергийно и водно регулиране санкционира Националната електрическа компания за манипулиране на пазара през 2019 г. Магистратите отмениха и оправдателно решение на Административния съд на София-град от 2024 г.

Според КЕВР действията се развиват между 1 февруари и 30 юни 2019 г. на пазарните сегменти на Българската независима енергийна борса "Ден напред" и "В рамките на деня". Енергийният регулатор, който контролира търговията на борсата, установява три групи сделки на НЕК с още пет енергийни дружества, които в съвкупност са нарушение на забраната за манипулиране на пазара по чл. 5 от регламента REMIT: изпрани сделки тип АВА, сделки с блокови продукти и кръстосани сделки между двата пазарни сегмента, се казва в съобщението на КЕВР.

Установени со 208 сделки тип АВА на НЕК - поредици от покупки и продажби, при които не се променя съществено облагодетелстващият интерес или пазарният риск. Сделките са сключени в интервал от 20–24 секунди при цена 41,70 евро. Установени са и 61 сделки за покупка на блокови продукти с общ обем 46 460 мегаватчаса и стойност 1 851 158 лв. При кръстосаните сделки същите количества са купувани на сегмент „Ден напред" и впоследствие са продавани на НЕК при по-висока цена, на сегмент „В рамките на деня".

Според КЕВР установеният модел на търговия с пълно съвпадение на количествата дава основание да се приеме, че сделките са били предварително съгласувани и са осъществени при предварителен обмен на информация между участниците.

ВАС приема, че решението на КЕВР описва достатъчно конкретно сделките, периода, пазарните сегменти и поведението, за да докаже косвено предварителна координация. Съдът отхвърля възраженията, че липсата на преки доказателства за договорки или анонимният характер на борсовата търговия изключват манипулация, коментират от енергийния регулатор.

Според съда за осъществена пазарна манипулация не е необходимо да се докажат действително настъпило изкривяване на пазара или конкретно намерение на участника. Достатъчно е поведението да може да даде лъжливи или подвеждащи сигнали за предлагането, търсенето или цената, или да може да доведе до цена на изкуствено равнище. ВАС посочва също, че дружеството не е доказало законни причини и съответствие с приетите пазарни практики за разгледаното поведение.

Решението на ВАС има съществено значение за утвърждаването на съдебната практика по прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011 в България и дава ясен ориентир за доказването на пазарна манипулация при борсова търговия. То потвърждава, че КЕВР може да установи нарушение въз основа на цялостната оценка на търговското поведение, без да е необходимо да доказва настъпило изкривяване на пазара или конкретна договорка между участниците, когато действията са могли да подадат подвеждащи сигнали или да доведат до цена на изкуствено равнище, смятат от енергийния регулатор.