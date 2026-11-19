САЩ обмислят да увеличат износа на дизелово гориво и петрол за Европа, заяви американският министър на енергетиката Крис Райт по време на конференцията за трансатлантическо енергийно сътрудничество във Варшава, предаде Ройтерс.

„Обмисляме ли увеличаване на износа на петрол и дизелово гориво за Европа? Категорично“, заяви Райт на пресконференция.

Изказването на енергийният министър е в разрез с позиции на президента на САЩ Доналд Тръмп, заявени по-рано. През септември Тръмп се обяви в подкрепа на забрана за износ на американски дизел, тъй като цените на горивата скочиха рязко поради войната в Близкия изток. Тази новина разтревожи ЕС, тъй като прекъсването на доставките би могло да има отрицателни последици и за двете страни, изтъкват анализатори, пише БТА.

„Контактите на високо равнище между Европейския съюз и американската администрация продължават. Очакваме близките партньори да се консултират помежду си, преди да предприемат мерки, които засягат общите пазари“, заяви през септември говорителят на Европейската комисия по въпросите на търговията Олоф Гил.

САЩ са едновременно най-големият производител и потребител на „черно злато“ в света. През юни страната е изнасяла ежедневно над 1,4 милиона барела дестилирани продукти – категория, която включва основно дизел – по данни на Американската агенция за енергийна информация.

Ройтерс отбелязва, че рекордното поскъпване на дизеловото гориво в САЩ вече е засилило натиска върху администрацията на Доналд Тръмп да ограничи износа. Подобна мярка обаче крие риск от намаляване на производството на горива и в крайна сметка може да навреди както на американските потребители, така и на световната икономика.

На този фон САЩ са се превърнали в един от малкото доставчици, способни да компенсират част от недостига. Увеличеният износ обаче е довел до свиване на вътрешните запаси от дизел, които според данните, цитирани от Ройтерс, през септември са били с около 13 на сто под нивото от година по-рано и на най-ниското си равнище за този период от годината от над четири десетилетия.

В началото на октомври президентът Тръмп отново заяви, че води разговори относно евентуална забрана за износ на дизелово гориво. Администрацията му обмисля подобна мярка на фона на усилията на Белия дом да ограничи рязкото поскъпване на енергоносителите, припомня агенцията.

Тръмп посочи, че евентуална забрана за износ на дизел може да доведе до повишаване на цените на бензина, но същевременно да помогне за поевтиняване на дизеловото гориво. По думите му войната между Русия и Украйна и взаимните удари между двете страни оказват влияние върху добива и износа на енергоносители и са сред причините за поскъпването на дизела. Въпреки това той определи ситуацията с горивата в САЩ като „много добра“.