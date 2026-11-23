Петър Петров, директор „Човешки ресурси“ в Minimart, за предприемаческия потенциал отвъд професионалния опит, подкрепата за партньорите и отношението към хората като основа за успешен бизнес.

Управлението на собствен магазин може да бъде нова професионална посока и за хора без опит в търговията. Какви качества обаче са нужни, за да направят тази стъпка, и каква подкрепа им помага да се развиват? За подбора и обучението на партньорите, свободата и отговорността в управлението и значението на добрия екип разговаряме с Петър Петров, директор „Човешки ресурси“ в Minimart.

- Г-н Петров, Вие сте част от Minimart още от самото начало. Когато започвате през 2022 г., компанията е в съвсем различен етап от развитието си. Как се промени Вашата роля с растежа на Minimart и кое днес е най-голямото HR предизвикателство пред Вас?

- В началото, когато създавахме бранда Minimart, бяхме само няколко души, които правехме всичко. Бяхме и търговци, и чистачи, провеждахме интервюта, търсехме локации и вършехме още куп неща, които днес са отговорност на цели екипи. Беше много интересен период, в който всеки ден научавахме нещо ново, понякога и по трудния начин. С разрастването на компанията се промени и моята роля – от човек, който прави почти всичко сам, до човек, който изгражда екипи, създава процеси и помага на другите да се развиват. Днес вече имаме съвсем различен мащаб, но за мен най-важното е да не загубим онзи дух от началото, когато всички бяхме заедно и вярвахме в една идея. Най-голямото предизвикателство е именно това – да растем бързо, без да се превръщаме в тежка и безлична организация. Иска ми се хората, които идват при нас днес, да усещат същата енергия и желание за развитие, които имахме ние в първите дни.

- Пазарът на труда се промени чувствително през последните години. Какво според Вас днес кара един човек да избере дадена компания и да остане в нея дългосрочно?

- Мисля, че хората днес са много по-взискателни към мястото, на което работят, и това е нещо хубаво. Заплатата, разбира се, е важна, но тя отдавна не е единствената причина човек да избере дадена компания или да остане в нея. Хората искат да бъдат чути, да се отнасят към тях с уважение и да виждат смисъл в това, което правят. Искат да имат добър ръководител, на когото могат да разчитат, и среда, в която не се страхуват да задават въпроси или да допускат грешки. Вярвам, че човек остава там, където се чувства ценен, а не просто необходим. В Minimart се опитваме да изграждаме точно такава среда, макар че, както във всяка бързо растяща компания, и ние имаме своите трудности. За мен е важно да ги виждаме, да говорим за тях и да търсим решения, вместо да се преструваме, че всичко е идеално.

- В Minimart работите както със служители, така и с партньори, които управляват отделни магазини. Как се различава подходът към тези две групи?

- На пръв поглед това са две различни групи, но всъщност имат много общо – и служителите, и партньорите се нуждаят от доверие, подкрепа и добро отношение. Разликата е най-вече в степента на свобода, с която разполагат, и в отговорността, която поемат. При партньорите нашата задача е да им помогнем да се почувстват уверени в управлението на своя магазин. Затова започваме с практическо обучение във вече работещ обект, където могат да видят и усетят как се случват нещата в действителност. Осигуряваме им и достъп до вътрешна платформа с електронни обучения, както и подробен наръчник за работа. Но подкрепата ни не приключва с отварянето на магазина. Всеки партньор работи с наш регионален мениджър, който ежедневно е на разположение както на него, така и на служителите му за съвети и съдействие по оперативни въпроси. За мен това е много важно – да дадем на хората свободата да управляват своя бизнес, но и увереността, че има на кого да разчитат.

- Когато избирате партньор за Minimart, какви качества търсите и как разпознавате човек с потенциал да развива собствен бизнес?

- Първото, което търсим, е отношение. Не толкова дипломи, предишни длъжности или впечатляваща автобиография, колкото желание човек да работи, да учи и да носи отговорност. Много държа на начина, по който кандидатите говорят за хората, с които са работили, за клиентите и за трудностите, през които са преминали. Това казва много повече за един човек от добре подготвеното представяне на интервю. Търсим хора, които не чакат някой непрекъснато да им казва какво да правят, а сами виждат какво трябва да се свърши. Разбира се, търговският усет е предимство, но той може да се развие. Много по-трудно е да научиш някого на отговорност, постоянство и добро отношение. А когато видя човек, който говори с желание за това, което иска да постигне, обикновено разговорът става много интересен.

- Какво мотивира хората, които искат да станат партньори на Minimart и да управляват свой магазин?

- Мисля, че най-силната мотивация е желанието да направиш нещо свое и сам да определяш посоката, в която ще се развиваш. Партньорският модел на Minimart дава точно тази възможност, като съчетава свободата на предприемача с подкрепата на вече изграден бизнес. Сам избираш хората, с които ще работиш, организираш времето си и решаваш колко от него да отделяш за магазина. Разбира се, тази свобода върви ръка за ръка с отговорността за резултатите. Много ми харесва, че при този модел отношението към клиентите има пряко отражение върху успеха на партньора. Когато познаваш хората от квартала, посрещаш ги с усмивка и ги караш да се връщат отново, това постепенно води до повече продажби, по-висок оборот и възможност за по-високи доходи. Няма магическа формула – колкото повече внимание и усилия влагаш, толкова по-голям шанс имаш да развиеш успешен бизнес. И може би точно това е най-хубавото – да знаеш, че много от нещата зависят от самия теб.

- Какви са съветите Ви към хората, които никога не са се занимавали с търговия, но имат желание да започнат?

- Първият ми съвет е да не се страхуват от това, че нямат опит. Никой не се е родил научен и всички сме започнали отнякъде. Търговията не е някаква тайна наука, но изисква дисциплина, постоянство и много работа с хора. Бих ги посъветвал да бъдат любопитни, да задават въпроси и да не се притесняват да признаят, когато не знаят нещо. Важно е също да имат реалистични очаквания – собственият бизнес дава свобода, но носи и отговорности, които не приключват с края на работния ден. Не бива да очакват, че всичко ще върви гладко от първия момент. Грешки ще има, трудни дни също, но точно тогава човек научава най-много. И може би най-важното – да харесват хората, защото в крайна сметка търговията е работа с хора, а не просто с продукти.

- А какъв тип хора най-често проявяват интерес към партньорския модел – хора с опит в ритейла или все по-често и кандидати от съвсем различни професионални сфери?

Едно от най-интересните неща в работата ми е да срещам хора с толкова различни професии и житейски истории. Разбира се, имаме кандидати с опит в търговията, но и много хора, които никога не са работили в магазин. Ще Ви дам един любим мой пример – наша партньорка, която по професия е адвокат и няма предишен опит в търговията с бързооборотни стоки. Оказва се обаче, че винаги е мечтала да има свое малко магазинче. Решава да опита с Minimart и започва с един обект. Днес вече успешно управлява четири магазина. За мен това е чудесен пример, че понякога желанието, смелостта и постоянството са много по-важни от професионалния опит. Затова, когато разговарям с бъдещи партньори, се интересувам не само какво са работили досега, а най-вече какво искат да постигнат оттук нататък.

- От опита Ви с партньорите на Minimart какво в крайна сметка прави един човек успешен като предприемач?

- Ако трябва да посоча едно качество, това би било постоянството. Идеите са важни, ентусиазмът също, но истинският тест идва, когато нещата не се случват толкова лесно, колкото сме очаквали. Успешните хора не са тези, които никога не грешат, а тези, които си вземат поука и продължават напред. В търговията има още нещо много важно – отношението към клиента. Можеш да имаш хубав магазин, добри продукти и чудесна локация, но ако хората не се чувстват добре дошли, трудно ще ги спечелиш за дълго. Вярвам, че успешният предприемач трябва да умее и да слуша – клиентите си, екипа си, дори хората, които не са съгласни с него. И накрая – да не забравя защо е започнал. Защото бизнесът се развива с числа и решения, но зад тях винаги стоят хора.