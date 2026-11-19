България получи престижното отличие Cantus Aurelis за представянето си на международното туристическо изложение ITTF Warsaw 2026 и приноса си към развитието на туризма и международното сътрудничество. Наградата бе връчена на министъра на туризма д-р Илин Димитров по време на церемонията по откриването на форума във Варшава.

Страната ни се представя с национален щанд с площ от 350 кв. м, който е сред най-мащабните експозиции на тазгодишното издание. Изложението се провежда от 19 до 21 ноември в Двореца на културата и науката в полската столица, съобщиба ит министерство на туризма.

снимка: министерство на туризма

Димитров участва в откриването заедно с представители на полските институции, дипломатическия корпус и международния туристически бизнес. Той заяви, че България продължава да бъде любима дестинация на полските туристи и подчерта значението на подобряването на въздушната свързаност и популяризирането на българските туристически дестинации.

Тазгодишното издание на ITTF Warsaw събира около 280 изложители от 43 държави. Сред участниците са национални туристически организации, регионални администрации, туроператори, туристически агенции, авиокомпании и хотелски компании. Форумът е сред важните професионални събития за туристическия сектор в Централна и Източна Европа.

снимка: министерство на туризма

Българското участие се организира от Министерството на туризма чрез Националното туристическо представителство във Варшава. В него се включват представители на туристическия бизнес у нас, хотелиери, туристически организации и общини.

На националния щанд страната ни представя възможностите за морски и планински туризъм, културно-исторически маршрути, СПА и балнеология, винен и гастрономически туризъм. Акцент са качеството на туристическите услуги, съотношението между цена и качество и устойчивото развитие на туристическите региони.

Полша е сред традиционните и най-важни пазари за българския туризъм. За разширяването на туристическия обмен допринасят сътрудничеството с полските туроператори и агенции, както и работата с местни медии, журналисти, блогъри и създатели на съдържание.

снимка: министерство на туризма

През септември 2026 г. в курортния комплекс „Слънчев бряг" се проведе и първият Форум на туристическия бизнес на Полската туристическа камара в България.

Целта на Министерството на туризма е броят на полските туристи у нас да достигне 800 000 годишно до 2029 г. Освен традиционните летни почивки по Черноморието ведомството ще насърчава и целогодишния туристически обмен между двете страни.