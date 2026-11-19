Законът го позволява, но юристи смятат, че при много малки задължения е нарушен принципът на съразмерност

Има неприкосновени доходи, които не могат да се пипат, но само в рамките на текущия месец

Твърди се за издадено указание "от горе" блокирането да се прави бързо щом дългът с лихвите стане над 2500 евро

Без предупреждение и за малки дългове към хазната, НАП запорира сметки, без значение дали са фирмени или лични. За това съобщиха най-напред счетоводители, а темата се дискутира широко в социалните мрежи или специализирани форуми.

В дискусиите се споменават суми от 8000 евро и дори 100 евро. А участници в тях изрично подчертават, че запорът се случва без срок за доброволно плащане или изпълнително дело за стари задължения. Писмата от публичните изпълнители на НАП идвали, когато вече сметката е затворена.

Твърди се и за „указание отгоре" всички задължения над 2500 евро да се събират по „бърза писта" и без изпълнителни листове и подсещания на длъжника по мейл или телефон. От НАП уточниха, че процедурата е законна, разписана подробно в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс.

Справка на „24 часа" със закона показва, че НАП има право да налага запор и за малки суми, включително без предварително лично предупреждение, като не е указана минимална сума за това наказание. Но това право не е неограничено, а трябва да бъдат спазени определени процедури по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Той разрешава процедурата "запор на сметки" в два случая. Първият е принудително изпълнение, при което НАП трябва да изпрати съобщение за доброволно изпълнение и да даде 7-дневен срок за плащане. Запорът може да бъде наложен заедно със съобщението, така че да не се разбере предварително за самото блокиране на сметката.

Вторият случай е налагане на запор без изпращане на покана за доброволно изпълнение, който в момента се прилага и за който няма минимален праг на задължението, над което да е правомерно запорирането на сметки. Това на практика означава, че законът е дал право на данъчните дори и за 20 евро да запорират сметки.

Опитни юристи обаче подчертават, че трябва да се спазват няколко условия. Първото е да има съразмерност между наказанието и нарушението. Запорът е тежко наказание и ако е наложен за дребни суми, принципът е нарушен. Второто условие е да се спазва условието за т.нар.несеквестируеми доходи. Третото е да има уведомяване на длъжника при налагането на запор.

Нарушаването на второто условие може да даде основание за спечелване на дело срещу данъчните, защото блокирането на сметката на практика блокира и доходи, които са неприкосновени. Такива, по закон са минимална месечна заплата и пенсия, социални помощи и обезщетения, пари за издръжка, стипендии, командировъчни пари. Има обаче една тънкост- защитата на доходи се запазва, ако са постъпили в сметката, но се ползват в рамките на месеца, а не стоят в нея, защото тогава законът ги третира като спестявания, които могат да бъдат запорирани.