Компаниите от групата „Лукойл" в България ще внесат около 40 млн. евро корпоративен данък за 2026 г., съобщиха от дружеството. Те ще платят по-голямата част от сумата до края на ноември, а остатъка - след като подадат годишните си данъчни декларации през първата половина на 2027 г.

За да се прецени какво означават тези 40 млн. евро, от „Лукойл" разграничават данъка, който всяко дружество дължи върху печалбата си, от общия принос на компаниите към българската икономика. Задължение за корпоративен данък възниква, когато дружеството има положителен данъчен финансов резултат. Затова само по приходите или по обема на продажбите не може да се изчисли колко данък ще дължи то за годината, обясняват от „Лукойл". Изходната точка е счетоводният финансов резултат. От значение е кои разходи законът признава за данъчни цели и какви корекции изисква при определянето на облагаемата печалба.

Според компанията оценката за ролята на групата у нас трябва да обхваща приноса ѝ към публичните финанси, заетостта и инвестициите, както и работата, която осигурява на други предприятия. Освен корпоративния данък дружествата внасят и други данъци в държавния бюджет и плащат вноски в системата на общественото осигуряване.

Към това от „Лукойл" прибавят заплатите, които компаниите изплащат на служителите си, и средствата, които влагат в производствени мощности, обновяване на технологиите, безопасност и екологични проекти. Част от ефекта се усеща и извън групата - при доставчиците, подизпълнителите и партньорските компании, които получават поръчки покрай дейността на дружествата. Според „Лукойл" именно тези плащания, работни места и инвестиции, взети заедно, дават представа за мястото на групата в българската икономика.