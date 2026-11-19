Сметната палата представи проекта за информационната система на Регистъра за прозрачност пред представители на неправителствени организации. Целта на срещата е била те да се запознаят с демо версията на системата и да дадат експертни мнения и предложения за нейното усъвършенстване, информираха от институцията.

В срещата са участвали Калин Славов и Кремена Чобанова от „Прозрачност без граници България", Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи, Ралица Кацарска от фондация „Програма за достъп до информация", както и Надя Шабани и Захари Янков от Българския институт за нестопанско право.

От страна на Сметната палата са присъствали Валентин Мундров, Надя Георгиева, Мирослава Филчовска и Гергана Виткова от работната група, която организира и координира дейностите по създаването на регистъра.

По време на срещата са представени основните функционалности на системата, сред които редът за вписване на представителите на интереси, администраторите на органи и лицата по чл. 5 от Закона за прозрачност при представителството на интереси, както и поддържането на календари.

В момента се разработват проект на правила за работа с регистъра и ръководства за потребителите – както за представителите на интереси, така и за институциите.

„Създаването на Регистъра за прозрачност е голяма крачка напред в борбата срещу корупцията", коментира Надя Шабани. Според Кремена Чобанова системата насърчава позитивно поведение сред представителите на интереси и показва, че институциите работят прозрачно.

Регистърът е предвиден в Закона за прозрачност при представителството на интереси, приет от 51-ото Народно събрание и обнародван в „Държавен вестник" на 27 март 2026 г. Създаването му е ангажимент на Сметната палата.

Той е основен инструмент за осигуряване на прозрачност на контактите с представителите на публичната власт, равноправен достъп и ясни правила за участие на заинтересованите физически и юридически лица в процеса на изработване на нормативни и други актове, свързани с основните насоки на общественото развитие.

Чрез базата данни обществеността ще може да получава информация какви интереси се представляват, от кого и от чие име, както и какви ресурси се използват за тази дейност, включително финансова подкрепа, дарения и спонсорство.

От Сметната палата планират и други срещи със заинтересовани страни, на които да представят проекта и да съберат обратна връзка за функционалностите му.